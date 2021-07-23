В Рязани католический священник самостоятельно заделывает ямы на дорогах города

Человек, которого уже назвали «городским супергероем», разъезжает по улицам Рязани с прицепом, наполненным камнями. Ежегодно таким способом он помогает местным автолюбителям. Мужчина трудится в разных районах города — от Московского до Кального, передает сетевое издание progorod62.ru.

В Рязани уже который раз замечают мужчину, самостоятельно заделывающего ямы на дорогах города. Его автомобиль с прицепом, наполненный камнями, мелькает то на одной, то на другой улице.

Горожане снимают его труды на фото и видео, публикуют в соцсетях. Так, последний ролик появился 21 июля в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ — на нем мужчина ремонтирует съезд с Южной окружной дороги.

Как рассказывают — рязанец ремонтировал дороги в Кальном, в Дашково-Песочне, на Московском.

Городского супергероя зовут Йозеф Гунчага, он католический священник, родом из Словакии. Служит настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Мари.

В Рязани живет уже более двадцати лет, и все это время латает дороги. В соцсетях предлагают поставить отцу Йозефу памятник — люди считают, что мужчина делает для ремонта дорог больше, чем власти. Как отмечается, священник отдал тринадцать лет своей жизни медицинской профессии, поэтому привык делать полезные дела для людей. Каждый год он берёт в руки лом, лопату, сербскую мотыгу и забрасывает ямы кусками старого асфальта, насыпает песок в большие выбоины. Также католический священник убирает лужи с проезжей части и пробивает стоки для дождевой воды.

«Это для меня как спорт, — рассказывает отец Йозеф. — Я знаю, что движение — это жизнь, только вместо того, чтобы штангу поднимать, я лучше полезное дело сделаю и при этом сохраню здоровье».

Ранее священник также рассказывал в интервью progorod62.ru о своей борьбе за судьбу старого католического храма в Рязани.

(Считается, что католики пришли в Рязань во второй половине XIX века. Произошло это после Варшавского восстания, которое жестоко подавили, и многих поляков тогда расселили по всей России. Это были первые католики на территории Рязанской губернии, про которых сегодня в архивах есть достоверная информация.)