В РПЦ считают полезной встречу Путина с Папой Римским Франциском

Встреча президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском имеет важное значение для Русской Православной Церкви, заявил в четверг глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда. «Нам также известно, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Легойды, встреча Путина и Франциска носит межгосударственный характер. «Стоит еще раз напомнить, что Святой Престол является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах. Поэтому встреча президента России и Папы Римского — это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер», — отметил глава Синодального отдела. Он подчеркнул, что Русская Православная Церковь не обязана комментировать содержание таких встреч, но при этом поддерживает и приветствует «любые контакты глав государств и правительств, в том числе президента Путина и Папы Римского Франциска».

Источник: ТАСС