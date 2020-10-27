В РПЦ считают, что QR-коды нельзя применять для регистрации прихожан храмов

Источник в Московской патриархии отметил, что существуют более тесные и глубокие связи среди прихожан, если есть какая-то угроза, абсолютное большинство прихожан могут получить информацию об этом друг от друга напрямую

Русская Православная Церковь контактирует с правительством Москвы по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, но полагает, что QR-коды для регистрации посетителей не могут применяться в отношении членов общин верующих. Об этом сказал ТАСС в понедельник источник в Московской патриархии.

«Церковь находится в постоянном диалоге с московским правительством по всем вопросам, связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, мы полагаем, что не все меры, касающиеся профилактики в развлекательных учреждениях, могут быть автоматически применены в отношении религиозных общин. Это касается, в частности, и QR-кодов», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Москве начал работу онлайн-сервис для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, режим работы которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 00:00 до 06:00. QR-коды выдаются заведениям в заявительном порядке, ограничений по количеству участников в эксперименте нет. Предполагается, что если у посетителя в дальнейшем будет выявлен коронавирус, то все присутствовавшие в заведении в одно время с ним получат оповещения о том, что они находятся в зоне риска.

Общины верующих, полагает источник ТАСС, отличаются по своей природе от развлекательных заведений. «Существуют более тесные и глубокие связи среди прихожан. Если существует какая-то угроза, абсолютное большинство прихожан могут получить информацию об этом друг от друга напрямую», — сказал он.