В РПЦ призвали возобновить общественную дискуссию на тему смены пола

Необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Нужен перезапуск общественной дискуссии по теме так называемой смены пола в контексте принятия поправок в конституцию (о браке как союзе мужчины и женщины – ред.). Надеемся, что в этой дискуссии примут участие представители религиозных общин, медики, организации гражданского общества», — сказал Кипшидзе.

В своем Telegram-канале Кипшидзе не исключил проверку действующих законов и подзаконных актов по данному вопросу «с точки зрения конституционности».

По его словам, законодательство, принятое в 1997 году, «по причине незрелости гражданского общества не стало предметом заинтересованного публичного обсуждения». А сейчас, отметил представитель Русской Православной Церкви, существует конституционная норма, которая закрепляет понятие о браке как союзе мужчины и женщины.

«Как минимум странно, что некто может получить медицинскую справку (кстати, хирургических операций по закону не требуется, только решение врачебной комиссии), сменив таким образом биологический пол на противоположный «по паспорту», и смело вступать в брак по существу с лицом того же биологического пола. Ведь в ЗАГСе, как всем известно, проверяют паспорт, а не что-то еще», — заключил Кипшидзе.

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Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в Московском патриархате призвали кандидата в президенты США Джозефа Байдена, исповедующего католичество, перестать поддерживать аборты и операции по перемене пола.

В марте 2019 года митрополит Иларион пояснял, что в случае перемены пола взрослым человеком Церковь не признает свершившимся фактом это изменение, Мужчину, сменившего пол, в церкви будут крестить как мужчину, отмечал он.