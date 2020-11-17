В РПЦ призвали Байдена вернуться к учению Католической Церкви

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) выразил сожаление в связи с тем, что победивший на выборах президента США кандидат демократов Джо Байден придерживается взглядов, идущих вразрез с учением Католической Церкви, прихожанином которой он является.

«Очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот мы знаем, какое учение исповедует Католическая Церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Я лично считаю, что операция по смене пола — это обман, потому что никакой реальной смены пола не происходит. Происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола. Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола, в этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги», — добавил митрополит.

При этом иерарх выразил надежду, что новый президент США, заняв пост, будет действовать в соответствии со всей полнотой учения Католической Церкви.

Митрополит встречался с Байденом в 2011 году, когда тот приезжал в Россию как вице-президент США. «Встреча эта произвела на меня в целом благоприятное впечатление», — сообщил председатель ОВЦС.