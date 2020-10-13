В РПЦ призвали прихожан к обязательному ношению масок и перчаток

Иерарх Русской Православной Церкви обратился к верующим с призывом строго соблюдать меры профилактики коронавируса при посещении храмов.

«В каждом приходе, в каждом монастыре мы должны нашим верующим говорить о необходимости строгого соблюдения тех мер, которые предписываются, в том числе ношения масок, перчаток, соблюдения социальной дистанции и так далее. Без этого мы не сможем пережить эту осень без больших потерь», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

Он выразил надежду, что не повторится весенняя история, когда пришлось фактически закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. «Я очень надеюсь на то, что общественные богослужения будут продолжаться, но очень важно, чтобы и наши священнослужители, и наши верующие проявляли необходимое чувство ответственности», — добавил митрополит.

Для иллюстрации своих слов архиерей привел Троице-Сергиеву лавру, где еще летом, по его словам, «не очень хорошо» соблюдались меры предосторожности. «Сейчас они соблюдаются: каждому человеку, который входит в лавру, выдается маска», — отметил митрополит, выразив, однако, сожаление, что не все эту маску надевают, а некоторые даже выбрасывают.

Источник: Интерфакс