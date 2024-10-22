В РПЦ призвали не забывать о монахах при запрете пропаганды «чайлдфри»

Законопроект о запрете «идеологии чайлдфри» (пропаганды отказа от деторождения), обсуждаемый в Госдуме, получил поддержку Русской Православной Церкви. Однако по мнению представителей РПЦ, в документ необходимо внести корректировки, чтобы учесть особенности монашеского образа жизни, пишут «Известия».

18 октября Московская Патриархия выступила с предложением доработать текст законопроекта, чтобы не допустить запрета на монашество. По мнению главы правового управления игуменьи Ксении (Чернеги), существующая редакция может повлиять на распространение знаний о жизни монахов, которые, согласно канонам, не вступают в брак и не имеют детей.

Представители Моспатриархии направили авторам законопроекта официальное письмо, в котором выразили свои замечания и призвали учесть их при дальнейших слушаниях документа. В нём говорится, что монашество, как добровольный выбор, исключающий деторождение, должно рассматриваться отдельно и не подпадать под общий запрет.

Также стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законодательной инициативы письмо о внесении поправок. В частности, Патриарх попросил вывести из-под действия закона сведения о монашестве, сообщает РИА Новости.

Государственная дума в I чтении приняла законопроект, согласно которому запрещается пропаганда «чайлдфри» в России. Если закон примут, пропагандировать идеи «чайлдфри» запретят в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Гражданам за такие действия будет грозить штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс., юрлицам — до 1 млн либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда будет направлена на несовершеннолетних, границы штрафов существенно увеличатся: до 200 тыс. — 5 млн рублей.

Отмечается, что личные решения женщин не рожать детей не подпадают под этот закон, он касается исключительно распространения идей, направленных на отказ от деторождения. Законопроект получил поддержку правительства, но требует доработки.