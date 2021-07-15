В РПЦ предостерегли людей от тату с QR-кодами

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поделился своим отношением к возможному нанесению на тело татуировок с QR-кодами, передает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Института религии и политики.

«Уважение к человеческому достоинству, сложившееся в иудео-христианской цивилизации, предполагает всеобъемлющее и бескомпромиссное отделение личности от вещи. Та логика, которая применима к миру вещей, товаров и услуг, для мира людей становится орудием унижения. Каким бы удобным это ни казалось. QR-код, как и любая другая технология, доведенная до абсурда, декларируемая как общеприменимая или обязательная, неотвратимо превращается в инструмент подавления человеческой свободы. Хотя бы потому, что личность сложнее и многостороннее, чем вещь, ее невозможно вписать в рамки технологии, не совершив над ней недопустимого насилия», – написал в своем Telegram-канале Кипшидзе.

«Временные ограничения человеческой свободы обоснованы, когда существует угроза. Но в любом случае не посредством неотделимого от человеческого существа электронного идентификатора. Который самым эксплицитным образом напоминает нам о символах рабства: клеймах, веревках на шее, которые применялись для рабов еще в Древнем Риме. Homo sapiens не должен доказывать свой статус никакими идентификаторами, он заслуживает уважения в силу того, что он – человек, созданный по образу и подобию Божию», – считает представитель РПЦ.

«Я очень надеюсь, что лишь единицы решат нанести себе подобную маркировку, добровольно встав в один ряд с йогуртами и сосисками. А остальные смогут отстоять свое достоинство», – резюмировал Кипшидзе.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что московские рестораторы категорически против использования QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки. По его мнению, такое предложение может отсылать к трагическим ассоциациям. Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.

Ранее сообщалось об инициативе, согласно которой москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом проинформировало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.

С 28 июня 2021 в Москве посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.