В РПЦ пожелали Депардье остановиться в его духовных исканиях на православии

В Московском патриархате приветствовали выбор французского актера Жерара Депардье, который принял православие в русском храме Парижа, передает Интерфакс.

До этого Депардье (по его собственному признанию, изначально крещённый в католичестве) успел принять ислам, буддизм, а приняв православие, заявил, что для полноты ему теперь остается принять иудаизм.

Ранее актер неоднократно заявлял на публике, что намерен принять православие и перестать быть католиком. Депардье признавался, что ему нравится православное богослужение. Он также называл митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) своим духовным наставником.

В связи с этим глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) пожелал актеру, чтобы православие стало его окончательным выбором. «Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной Церкви», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».