Новосибирец Жерар Депардье перешёл из католичества в православие — СМИ

Знаменитый французский актер Жерар Депардье, который имеет новосибирскую прописку, 4 сентября через чин крещения перешёл в православие, сообщает Сиб.фм.

Церемония состоялась в соборе Александра Невского в 8-м округе Парижа. Всего, по данным французских СМИ, на событии присутствовали 30 человек из близкого окружения актера.

В тот же день артист стал крёстным отцом девочки. В Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского Патриархата подтвердили эту информацию.

Имя, которое Жерар получил при крещении, остается в тайне.

Ранее актер неоднократно заявлял на публике, что намерен принять православие и перестать быть католиком. Депардье признавался, что ему нравится православное богослужение. Он также называл митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) своим духовным наставником.

Правда в своей книге «Невинный» актер писал, что принял также и ислам. А ещё раньше, по его же словам, он увлекался хатха-йогой. В мусульманство перешел, якобы, из любви к египетской певице Умм Кульсум. Будучи мусульманином, Депардье в течение двух лет посещал мечеть и совершал намазы.

Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. В настоящее время в Новосибирске закрывается компания АО «Вкусы Франсе», которая принадлежит французскому актеру. Ликвидация происходит из-за неудобной организационно-правовой формой — АО. Сама компания работает в штатном режиме.