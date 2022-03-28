В РПЦ подтвердили возможность встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска в текущем году

Личная встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, как ожидается, произойдет в течение этого года, подтвердил в воскресенье глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 9 марта заявил, что проработка возможной встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского в настоящий момент затруднена, в частности вопрос «осложняется ситуацией на Украине».

«Встреча, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24«.

Первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска прошла в 2016 году в Гаване.



Источник: ТАСС