В РПЦ озабочены перспективой запрета шествий у клиник и религиозных объектов

В Русской Православной Церкви выразили обеспокоенность перспективой принятия законопроекта, запрещающего шествия вблизи религиозных сооружений, больниц и учреждений соцзащиты.

Соответствующий документ был внесен в Госдуму на прошлой неделе. Помимо религиозных объектов, он также предусматривает запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций на вокзалах, в школах, у зданий органов публичной власти, образовательных и медицинских организаций, возле детских и спортивных площадок и в ряде других мест.

Между тем в РПЦ усмотрели в предложенном законопроекте ряд противоречий федеральному закону о свободе совести, согласно которому богослужения и другие религиозные обряды беспрепятственно проводятся в культовых зданиях и на их территориях, а также в местах паломничества.

«Кроме того, религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в некоторых медицинских организациях и организациях социальной защиты, таких как лечебно-профилактические организации, больницы, детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией этих учреждений», — напомнила «Интерфаксу» руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

В иных случаях, по ее словам, согласно п.3 ст.16 закона о свободе совести, публичные религиозные богослужения и другие религиозные обряды проводятся в общественных местах в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций.

«В этой связи установленные законопроектом запреты распространятся на публичные религиозные обряды, включая молебны, крестные ходы на территориях медицинских организаций и организаций социальной защиты, не включенных в установленный статьей 16 упомянутого закона перечень. Например, публичный религиозный обряд станет недопустим на территории хосписа, реабилитационного центра и так далее. Также такие религиозные обряды нельзя будет провести на территориях спортивных площадок, вокзалов, аэропортов», — отмечает представитель РПЦ.

Кроме того, добавила она, законопроект предусматривает право регионов по собственному усмотрению расширить перечень установленных законопроектом мест, на территории которых запрещено проводить публичные мероприятия. Эта норма, по словам игумении, вызывает особое беспокойство, так как с ее принятием массовые крестные ходы и молебны, проводимые в епархиях Русской Православной Церкви, могут оказаться под угрозой срыва.

«В этой связи полагаю необходимым поставить вопрос о внесении в данный законопроект поправок», — заключила представитель РПЦ.