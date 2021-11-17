В РПЦ обеспокоены повсеместным введением QR-кодов

Замуправделами Русской Православной Церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что не считает QR-коды «печатью антихриста», но, по его мнению, усиление средств контроля над людьми несет в себе угрозу и вызывает беспокойство.

«Я не считаю, что QR-код – печать антихриста. В последние дни пару раз меня спрашивали – как же QR-код не печать антихриста, если без него нельзя «ни продавать, ни покупать»? Если держаться буквы, то и продавать, и покупать можно, хотя и не все. Например, можно покупать и продавать без ограничений лекарства и продукты первой необходимости, и почти все можно покупать и продавать через доставку на дом. Да и до введения QR-кодов что-то нельзя было покупать или продавать без внешних идентификаторов, например, недвижимость», – написал епископ в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в связи с введением QR-кодов возникают «апокалиптические ассоциации», а «усиление средств контроля над человеком несет в себе угрозу, в том числе, угрозу христианскому благовестию».

«Без сомнения, эти средства позволяют лучше выявлять и ограничивать преступников или нарушителей. Но плата за это спокойствие, пожалуй, несоразмерна», – заключил епископ.

Ранее епископ Савва написал в своем Telegram-канале, что всеобъемлющее введение QR-кодов вызывает возмущение и беспокойство многих россиян, так как это «технология поголовного контроля».

При этом священнослужитель выразил сомнение, что «эту технологию забудут и положат в пыльный короб забытой серверной комнаты сразу после того, как привьются 80% людей», отмечает РИА Новости.