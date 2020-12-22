В России предложили принять Международную конвенцию защиты прав верующих

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) выступила за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на христиан и представителей других религий в мире, сообщил РИА Новости председатель РАРС Сергей Мельников.

«Нарушения прав верующих на разных уровнях являются одним из наиболее массовых нарушений прав человека в современном мире… Стоит поставить вопрос о принятии на международном уровне Международной конвенции о защите прав верующих, которая была бы уже юридически обязывающим документом для государств, которые ее ратифицируют», — сказал Мельников.

Он пояснил, что в настоящее время действует международная «Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений», принятая резолюцией Генассамблеи ООН 25 ноября 1981 года, однако этот документ не носит характер обязательного.

По словам Мельникова, гонения и притеснения верующих в мире условно можно разделить на три группы или уровня. Первая группа – это случаи прямого физического насилия, убийства, теракты, которые регулярно происходят в странах Ближнего Востока, Африки и в других регионах планеты.

Второй уровень — это случаи дискриминации верующих со стороны государств. Например, в Индии, где нарушаются права христиан и мусульман, также в Китае, Пакистане, Иране. Так, в Пакистане за последний год около 80 человек были арестованы по закону «о богохульстве» и более 20 приговорены к смертной казни, отметил эксперт.

«Третья группа самая массовая – это когда речь идет о доминировании либеральных ценностей в странах «большого Запада», когда государствами поддерживаются принципы, неприемлемые для верующих – эвтаназия, трансгендерная идеология и так далее. Сейчас власти зачастую принимают законы, которые предусматривают ответственность вплоть до уголовной за несогласие верующих с либеральными ценностями», — добавил собеседник агентства.



На фото — сожженные коптские храмы в провинции Минья в Египте