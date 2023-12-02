В России и Казахстане празднуют Францисканский юбилей

Францисканцы Российской Федерации и Казахстана присоединятся ко всем последователям Франциска Ассизского, празднуя в этом году двойной юбилей: 800-летие утверждения Устава и 800-летие первых рождественских яслей. Кроме того, в 2024 году будет отмечаться 800-летие обретения святым Франциском стигматов.

Первые рождественские ясли были реализованы Франциском несколько дней спустя после одобрения Папой Гонорием Устава ордена в Риме. Это произошло на обратном пути из Рима в Ассизи в местечке Греччо. Таким образом, история яслей тесно связана с самим зарождением Ордена францисканцев. Как пояснил кустод Российской генеральной кустодии Св. Франциска Ассизского фра Дариуш Харасимович, российские католики также будут вспоминать эти события, в первую очередь для того, чтобы облегчить верным получение общей индульгенции. 4 октября в послании, адресованном францисканской семье, Папа объявил об индульгенции для всех, кто в период с 8 декабря этого года по 2 февраля следующего помолится перед рождественскими яслями в какой-либо церкви, вверенной францисканцам. Тем же, кто не сможет посетить эти храмы, будет предоставлена индульгенция, если они «принесут в жертву собственные страдания Господу или же совершат благочестивые практики», читаем в письме Папы Франциска.

В России действует несколько францисканских храмов и приходов, где можно будет стяжать индульгенцию: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Смоленске, Калуге, Воронеже, Черняховске, Астрахани и Уссурийске. В Казахстане францисканские общины действуют в Астане, Алма-Ате и Талдыкоргане.

Это не единственное начинание, которое поможет прожить предстоящий юбилейный год с подлинным францисканским духом: францисканцы-конвентуалы предлагают верующим церковный календарь, где будут упоминаться святые и блаженные, вдохновлявшиеся харизмой святого Франциска, и каждый месяц календаря будет сопровождаться выдержками из Устава ордена. Кроме того, францисканцы разошлют по всем епархиям сценарии для рождественских утренников, которые будут распространяться среди катехизаторов и педагогов.

Но это еще не все: начиная с 8 декабря все католические епархии Российской Федерации смогут принять участие в конкурсе рождественских вертепов. Все фигурки в яслях должны быть созданы из подручных материалов. Три победителя конкурса получат в подарок «Истоки францисканства» в переводе на русский язык, а авторам яслей, которые займут первое место, будут также вручены все пять томов «Католической энциклопедии», выходившей в московском Издательстве Францисканцев с 2002 по 2013 год.

Современная история Ордена францисканцев в России и Казахстане началась после падения СССР, когда в 1993 году тогдашний апостольский администратор для католиков европейской части России монсеньор Тадеуш Кондрусевич призвал для служения Братьев Меньших Конвентуальных (OFMConv). В начале своей миссии братья подчинялись различным польским монашеским провинциям, а в 2001 году родилась Российская генеральная кустодия, к которой присоединился Казахстан.

Кроме того Францисканская семья в России и Казахстане представлена также общинами Ордена Братьев Меньших (OFM) и Ордена Братьев Меньших Капуцинов (OFMСap).



Источник: русская служба Vatican News