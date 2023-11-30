Свет Рождества: живой вертеп — мост между прошлым и настоящим

Дорогие друзья! Наступает чудесное время Адвента, которое приведет нас к Рождеству. Сам праздник Рождества Христова невозможно представить без рождественских яслей. Традиция установки яслей в приходах и семьях появилась благодаря святому Франциску Ассизскому. Мы как францисканская семья хотим познакомить вас поближе с этой замечательной историей.

В тени древних итальянских гор, где ветви могучих и вековых деревьев прятались от первых лучей восходящего солнца, началась удивительная история живого Вертепа св. Франциска.

800 лет назад, за две недели до праздника Рождества, утром понедельника 1223 года в Греччо стояла холодная зимняя погода. Франциск первым из братьев проснулся в своей маленькой келье, с любовью почувствовав в своем сердце дух приближающегося Христова Рождества. После тихой молитвы и размышления, выйдя наружу, среди тишины леса, он ощутил глубинный зов Духа Божия, приглашающего его к великому свершению. В то самое зимнее утро в его душе родилось нечто особенное.

Брат Франциск внутренне почувствовал глубокое желание поделиться светом рожденного Христа с окружающими. Следуя своему внутреннему побуждению, он отправился в пещеру недалеко от города, чтобы воссоздать живой вертеп, который стал бы мостом между прошлым и настоящим.

С помощью своих братьев и преданных друзей, Франциск с большой любовью претворил в жизнь сцену рождения Спасителя. Люди, животные, природа – все слилось в этом таинственном моменте воплощения духа Рождества. Франциск не останавливался, его дух творил, будто сам следуя невидимой мелодии Духа Святого.

Внезапно лес наполнился теплым светом, и кажется, что ветер стих, давая природе вздохнуть в такт божественной симфонии. И тогда, с вершины близлежащего холма, спустился ангел в белом одеянии, держа факел в руке, словно яркий знак небесной радости и благословения. Он возвещал светлую весть о рождении Младенца, который принес мир и радость всему миру. В тот момент можно было ощутить, что Рождество случилось не в далеком прошлом, а происходило на глазах всех присутствующих.

Брат Франциск улыбнулся, понимая, что его творение стало не просто неподвижной иллюстрацией, но чем-то большим. В тот самый момент все собравшиеся почувствовали живую причастность к той, уже казалось, свершившейся в далеком прошлом истории светлого праздника Рождества.

И в тот самый вечер, когда снежный покров медленно покрывал леса маленького городка Греччо, Франциск понимал, что история живого вертепа пройдет сквозь века. Эта глубокая и живая традиция продолжает свое вдохновенное путешествие по сей день, наполняя сердца светом и любовью Бога.

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Дорогие братья и сестры! Сердечно приглашаем вас в прекрасное время Адвента создать рождественские ясли у себя дома, а также принять участие во всероссийском конкурсе Вертепов, организованного нашей Францисканской Семьей.

Участники Конкурса, семьи или отдельные прихожане, должны отправить до 7 января 2024 года в конкурсную Комиссию, не более пяти фотографий своего Вертепа в электронном виде по этому адресу — nhope191268@gmail.com

За дополнительной информацией можно обратиться в паблик ВКонтакте — vk.link/vertep2023



Брат Виталий Костюк, OFM