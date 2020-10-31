В Римской епархии пройдет обряд посвящения в Чине дев

В субботу 31 октября кардинал-викарий Римской епархии Анджело де Донатис возглавит обряд посвящения в Чине дев. Месса из кафедрального собора Рима — базилики Св. Иоанна на Латеранском холме — будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу Telepace и на странице Римской епархии в «Фейсбуке».

Обряд посвящения дев – это литургическое действо, посредством которого Церковь торжественно отмечает решение (propositum) женщины посвятить Христу свою девственность и, призывая на нее Святого Духа, посвящает ее навсегда служению Господу и диаконии любви на пользу церковной общины, хотя посвященные девы и продолжают вести обычную жизнь.

Чин дев был учрежден Папой Павлом VI в 1970 году, однако эта традиция коренится в первых столетиях истории Церкви, когда некоторые женщины посвящали себя Богу, чтобы быть нареченными единственного Жениха, Господа Иисуса Христа. С появлением монашеских орденов эта форма индивидуального посвящения себя Богу стала более редкой, но Павел VI вновь напомнил Церкви о такой возможности. Богопосвященные девы продолжают жить в миру и не носят никаких особых облачений. В настоящее время в Римской епархии насчитывается около пятидесяти богопосвященных дев и еще двадцать готовятся к вступлению в чин. Подготовка длится от 4 до 5 лет.

Во время обряда посвящения в Чине дев кандидатки получают кольцо и бревиарий. Тем, кто этого пожелает, вручается также головной платок, которым они покрывают голову во время богослужений.

Посвященные Богу девы живут у себя дома, в семье или самостоятельно, работают в различных сферах и служат Церкви разными способами. Например, одна из женщин, которые навсегда ответят «да» Богу 31 октября, — Кьяра Д’Онофрио — работает в тюрьмах и в альтернативных структурах, а другая кандидатка – Паола Дзалокко – говорит о «гибкости», с какой она принимает любые возможности для служения, стараясь слушаться Святого Духа. Алессандра Медичи работает в детском нейрореабилитационном отделении. «У меня были самые обыкновенные мечты, — рассказывает она свою историю, — я хотела создать семью, в центре которой находится Иисус, но Господь повел меня по другому пути. Вначале я не знала, что меня ждет, но потом поняла: я хочу, чтобы Иисус стал моим Женихом».



Ольга Сакун

Источник: Vatican News