В Риме завершаются юбилейные торжества в честь первого Папского собора

1700-летие папской базилики Святого Иоанна на Латеранском холме приходится на 9 ноября 2024 года. В этот день состоятся заключительные и кульминационные мероприятия, посвященные юбилею «Матери и главы всех церквей Града и мира» – первого кафедрального собора епископов Рима.

Торжественное богослужение в 17.30 возглавит Папский викарий Римской епархии кардинал-номинат архиепископ Бальдассар Рейна. Во время Евхаристии в исполнении хора Римской епархии прозвучат песнопения, специально подготовленные его руководителем – известным композитором о. Марко Фризиной.

Накануне, 8 ноября, стартует серия встреч «Слушаем учителей», посвященная важнейшим событиям и персонам 1700-летней истории святыни.

История старейшей из четырех великих папских базилик начинается в начале IV века, сразу после окончания гонений на христиан. В 312 году император Константин Великий с целью поддержания христианства в Риме подарил Латеранский дворец, находившийся в его собственности, римскому епископу. Тогда же император во исполнение обета (ex voto), данного им после победы у Мульвиева моста над войском Максенция 28 октября 312 года, повелел пристроить к епископской резиденции церковь. Работы начались в 313 году.

Папа Сильвестр I основал на Латеране за Аврелиановой стеной свою резиденцию, поскольку центральная часть города с древними языческими храмами была во власти римских патрициев, враждебно настроенных к христианам. 9 ноября 324 года Папа освятил вновь построенную базилику в честь Христа Спасителя, в качестве символа торжества новой веры.

На протяжении тысячи лет эта святыня играла важную роль в Риме и мире. Именно здесь, а не в Ватикане, концентрировалась жизнь Церкви вплоть до времени так называемого Авиньонского пленения Пап.

Рядом с базиликой также находится мраморная Святая лестница (лат. Scala Santa) — по древнем христианскому преданию её привезла из Иерусалима святая Елена, мать императора Константина. Иисус Христос несколько раз поднимался по этой лестнице во дворце Пилата, идя на судилище, предшествовавшее Распятию. В XVI веке эта святыня была установлена в отдельном здании перед папской капеллой Санкта-Санкторум рядом с Латеранской базиликой, где находится и в настоящее время.



По материалам Vatican News и Википедии