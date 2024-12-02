В Риме впервые выставили «Белое распятие» Марка Шагала (+ ФОТО)

Выставка картины «Белое распятие» Марка Шагала открылась в Риме. Она проводится по инициативе Ватикана и приурочена к Юбилейному году христианства, который Католическая Церковь будет широко отмечать в 2025 году, когда в Риме ожидается большой наплыв паломников и туристов.

Комментируя инициативу, посол РФ при Святейшем Престоле Иван Солтановский отметил, что Ватикан, организуя эту важную выставку, принес в Рим частицу родного россиянам искусства. «Шагал — мировое достояние, но творчески очень связан с Россией. Примечательно, что связь Шагала с Россией была подчеркнута на открытии выставки, а не «замазана», как это принято сейчас на Западе», — поделился дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Полотно, написанное Шагалом в 1938 года после Хрустальной ночи (еврейских погромов по всей нацистской Германии), впервые выставляется в Италии. В Рим его специально привезли из Чикагского института искусств, где оно хранится. Выставка включает дидактическую часть, рассказывающую историю художника еврейского происхождения, родившегося в Витебской губернии (тогда Российская империя), и о его творчестве, пронизанном мистическим осмыслением христианства.

Выбор не случаен, известно, что «Белое распятие» — одна из любимых картин Папы Римского Франциска. Как сказал пропрефект Дикастерии по евангелизации архиепископ Рино Физикелла, эта картина «полна боли, но она несет надежду и свет». Юбилейный год будет проходить под девизом «Паломники надежды».

Эта выставка уже вторая подобная: весной Ватикан в одной из центральных церквей организовывал выставку тоже полной сакрального смысла картины «Христос Святого Иоанна Креста» Сальвадора Дали. Юбилейный год сопровождает культурная программа, которая будет среди прочего включать выставку православных икон из коллекции Ватиканских музеев.



Источник: ТАСС

Фото — Vatican News