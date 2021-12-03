В Риме возобновилась традиция «восточного дня» новенны к Непорочной Деве Марии

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Во вторник 30 ноября, в праздник Святого Андрея Первозванного, префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри возглавил Божественную Литургию в базилике Двенадцати Святых Апостолов по случаю традиционного девятидневного молебна Непорочной Деве Марии. Кардиналу сослужили иерархи восточных обрядов, представленных в Римской епархии, ректоры восточных коллегий Рима и священники восточных обрядов.

На Литургии звучали латинские и восточные песнопения; верующие восточных католических общин Рима возобновили акт почитания Пресвятой Богородицы, там самым продолжив римскую традицию Dies Orientalis – второго дня новенны, предваряющей торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.