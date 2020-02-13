В Риме состоялась конференция, посвященная четвертой годовщине встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

12 февраля 2020 года в рамках мероприятий, посвященных четвертой годовщине встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Папском Университете имени Фомы Аквинского в Риме состоялась конференция на тему «Святые – знамение и семя единства». Мероприятие возглавили председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В конференции также участвовали прибывшая с митрополитом Волоколамским Иларионом делегация Русской Православной Церкви, сотрудники различных дикастерий Римской курии, представители духовенства Римско-Католической Церкви, преподаватели и студенты Университета имени Фомы Аквинского, итальянская общественность.

Кардинал Курт Кох приветствовал собравшихся от имени Папы Франциска, отметив значимость конференций, ежегодно проводимых в годовщину гаванской встречи на темы, которые непосредственно касаются важнейших пунктов Декларации, подписанной Предстоятелем Римско-Католической Церкви и Святейшим Патриархом Кириллом. Так, в 2017 году во Фрибургском университете в Швейцарии шел разговор об общем значении гаванской встречи; в 2018 году в Вене обсуждалось положение христиан на Ближнем Востоке, а в 2019 году в Москве – тема «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью». Кардинал Курт Кох отметил важность темы, выбранной в текущем году, подчеркнув, что феномен святости и пример святых является фундаментом для созидания церковного единства.

Затем с приветственным словом к участникам и гостям конференции обратился митрополит Волоколамский Иларион. В своем выступлении он подчеркнул, что «первая в истории встреча Предстоятелей Римско-Католической Церкви и Русской Православной Церкви определила перспективу развития двусторонних отношений на многие годы вперед. Именно в силу основополагающего значения гаванской встречи было решено ежегодно отмечать это событие совместной конференцией на одну из актуальных тем, затронутых в Совместной Декларации, которая была подписана по итогам переговоров Папы и Патриарха».

Напомнив об истории проведения подобных конференций, митрополит Иларион отметил: «В этом году наша встреча проходит в Риме – городе, где покоятся мощи Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, многих других апостолов, мучеников и угодников Божиих, где пребывают великие христианские святыни, к которым ежегодно устремляются тысячи паломников со всего мира. Место проведения конференции определило ее тему – «Святые – знамение и семя единства». Тема святости и святых занимает важное место в Совместном заявлении Папы Франциска и Патриарха Кирилла».

«Весьма знаменательно и упоминание в Совместной декларации возрождения христианства в России и других странах Восточной Европы», — подчеркнул далее Владыка Иларион. – «В страшные годы богоборчества тысячи православных людей последовали крестным путем Христовым, и в наши дни они причислены к лику святых в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Одновременно с ними на страдания шли верующие других Церквей, в частности, Римско-Католической Церкви… Свидетельство мучеников первых веков, XX века и нашего времени является фундаментом для совместных трудов наших Церквей».

Митрополит Иларион напомнил о том, что в мае-июле 2017 года в жизни двух Церквей произошло беспрецедентное событие – принесение части мощей святителя и чудотворца Николая из Бари в Москву и Санкт-Петербург. «Мощи угодника Божия, доставленные из Мир Ликийских в Бари в 1087 году, за прошедшие до этого 930 лет никогда еще не покидали базилики, в которой почивают. Благодаря достигнутой договоренности между Папой и Патриархом стало возможным принесение части мощей святителя Николая в Россию», — подчеркнул председатель ОВЦС.

Далее митрополит Иларион остановился на жизни и подвигах преподобного Серафима Саровского и на благотворительной деятельности католика Федора Петровича Гааза, которого называли «святым доктором».

На конференции также выступили преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Алексий Андреев с докладом на тему «Понимание святости в Русской Православной Церкви» и священник Марко Рупник с докладом на тему «Святость и общение».

Вторая часть конференции была посвящена живым свидетельствам о современных подвижниках благочестия. С докладами выступили настоятель храма во имя Новомучеников и Исповедников Церкви Русской протоиерей Кирилл Каледа («Священномученик Владимир Амбарцумов и протоиерей Глеб Каледа») и сестра Габриэлла Мастурдзо («Блаженная Мария Габриэлла Сагедду»).

По окончании конференции в актовом зале Университета имени Фомы Аквинского состоялся премьерный показ фильма митрополита Волоколамского Илариона «Апостол Петр» с переводом на итальянский язык, а вечером в римской базилике Святого Иоанна на Латеранском холме состоялся совместный концерт Московского Синодального хора и Папской Сикстинской капеллы.

В продолжение мероприятий, посвящённых четвёртой годовщине исторической встречи в Гаване, утром 13 февраля Папа Франциск примет на частной аудиенции в Ватикане председателя Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС