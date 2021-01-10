В Риме скончался личный врач Папы Римского

9 января 2021 г. скончался Фабрицио Сокорси, личный врач Папы. Медик был госпитализирован в римскую Клинику Джемели с онкологическим заболеванием. Смерть наступила в результате осложнений, связанных с СOVID-19.

Фабрицио Сокорси родился 2 февраля 1942 г. в Риме. В 1968 г. он окончил Римский университет La Sapienza по специальности «Медицина и хирургия». Врач Сокорси параллельно с лечебной практикой занимался преподаванием, был советником Управления здравоохранения и гигиены Государства Ватикан и медицинским экспертом Конгрегации по канонизации святых. В 2015 г. Папа Франциск назначил его своим личным врачом.

В 2017 г. после долгой и тяжелой болезни у Фабрицио Сокорси преждевременно умерла его дочь Кристина. За несколько дней до этого Папа совершал апостольское путешествие в португальский Богородичный санктуарий в Фатиме. В знак солидарности Святейший Отец предложил своему личному врачу вместе возложить букет белых цветов к подножию статуи Богоматери Фатимской.

По материалам Vatican News