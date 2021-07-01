В Риме работает выставка, посвященная 70-летнему юбилею священства Йозефа Ратцингера

В Вечном Городе работает выставка, посвященная 70-летию возведения в священный сан Йозефа Ратцингера (он был рукоположен в пресвитеры 29 июня 1951 г.), который в 2005 году стал Папой Бенедиктом XVI, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Выставку открыл личный секретарь Бенедикта XVI, архиепископ Георг Гансвайн, а помощь в ее организации оказали Фонд Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI, Папский комитет исторических наук и Музей истории Пап. На выставке представлены личные вещи Папы на покое Бенедикта XVI, ныне проживающего на территории Ватикана в монастыре Mater Ecclesiae, а также фотографии, освещающие различные этапы его жизненного пути и духовного служения.

Выставка отворила свои двери для публики 29 июня, а проходит она в галерее Arte Poli на римской улице Борго Витторио 88. Архиепископ Гансвайн рассказал в интервью изданию EWTN, что на выставке представлены «свидетельства его (Йозефа Ратцингера) жизни, сердца и души», а также «некоторые предметы, которыми он пользовался в различные периоды жизни – от атрибутов Первого Причастия до ризы, в которую он всё еще иногда облачается, когда служит Мессу в часовне монастыря Матери Церкви. Эти немногие предметы, которые мы собрали для выставки, представляют всю его жизнь. Он любезно согласился передать их нам, усмотрев в этой выставке еще один способ вознести благодарение Господу за то, что Он даровал ему столько лет жизни, включая 70 лет священства – а это необыкновенный срок. Когда мы поведали ему об этой нашей инициативе, он был очень удивлен и обрадован». «Он воистину счастливый человек, поскольку духовное служение – самое важное дело его жизни, – подчеркнул личный секретарь Бенедикта XVI. – Он всегда вел жизнь священника и остается священником. Для него это самое главное. Это содержание всей его жизни, и я верю, что для него это также способ сохранения и передачи людям великих даров, обретенных от Господа». Архиепископ Гансвайн также отметил, что из-за «тяжести возраста на плечах и нехватки сил Папа Римский на покое не принял участие в официальных публичных торжествах» по случаю юбилейной годовщины его рукоположения в священный сан 29 июня 2021 г.

Папа на покое Бенедикт XVI отслужил Мессу 29 июня при закрытых дверях в часовне монастыря Mater Ecclesiae. В числе немногих приглашенных присутствовало несколько певчих из хора в Регенсбурге (Германия), который организовал родной брат Йозефа Ратцингера Георг (тоже священник). Шесть приглашенных певчих в возрасте от 40 до 65 лет исполнили в ходе богослужения «прекрасное духовное произведение немецкого композитора». «Для Папы на покое это стало великой радостью», – подчеркнул архиепископ Гансвайн.