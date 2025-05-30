60 000 паломников соберутся в Риме на Юбилей семей

С 30 мая по 1 июня в Риме проходят юбилейные торжества, посвящённые семьям, детям, бабушкам, дедушкам и пожилым людям. Более 60 тысяч паломников из 120 стран разделят радость семейного единства в молитве и общении, сообщает Vatican News.

Первый день празднований откроется паломничеством к Святым вратам Папских базилик. Одновременно на площадях исторического центра пройдут «Диалоги с городом» — культурные и духовные встречи, где семьи и общественные объединения смогут обменяться историями и личным опытом.

В субботу 31 мая торжества продолжатся насыщенной программой с участием многочисленных церковных движений из разных стран. Вечером на площади перед Латеранской базиликой состоится «Праздник семьи» — вечер молитвенного бдения, чтения Св. Розария и музыкальных выступлений. Среди гостей — известные исполнители и общественные деятели. Всем участникам вручат новую «Детскую Библию», изданную на пяти языках.

Юбилейные мероприятия завершатся в воскресенье 1 июня торжественной Мессой на площади Святого Петра, которую возглавит Папа Лев XIV.

Три насыщенных дня, наполненных молитвой, духовными размышлениями и радостью семейного единства, обещают стать важным событием для всех участников, объединяя сердца в атмосфере веры.