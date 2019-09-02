В Риме начался Синод Украинской Греко-Католической Церкви

Утром 1 сентября в Риме начал работу Синод Украинской Греко-Католической Церкви. Событие приурочено к 50-летию освящения главного храма украинских греко-католиков в Италии — римской базилики Святой Софии, а также к двум другим памятным датам: 90-летию первой встречи греко-католических епископов, организованной митрополитом Андреем Шептицким в Риме в 1929 г.; и 25-й годовщине проведения последней в череде синодальных встреч УГКЦ в Апостольской Столице, инициированных святым Папой Иоанном Павлом II в 1981 г.

В Синоде принимают участие все епископы Украинской Греко-Католической Церкви со всего мира и некоторые другие участвующие в духовном окормлении украинских католиков архиереи, включая Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Преосвященного Иосифа Верта — всего около 50-ти иерархов. Высокое собрание также почтит своим посещением Папа Франциск. В день открытия Синода, в воскресенье 1 сентября, имело место паломничество духовенства и верных УГКЦ в освященную в 1969 г. римскую базилику Святой Софии, возведенную по инициативе кардинала Иосифа Слипого по образцу древнего Софийского собора в Киеве. В этом храме была совершена архиерейская Божественная Литургия, которую возглавил Верховный Архиепископ Киевский и Галицкий Блаженнейший Святослав Шевчук. По окончании торжественного богослужения к присутствующим обратился со своим словом префект Конгрегации Восточный Церквей кардинал Леонардо Сандри.

5 сентября в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре Блаженнейший Святослав Шевчук возглавит еще одну Божественную Литургию — посвящённую 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти блаженной Иосафаты Гордашевской, первой монахини и соосновательницы Конгрегации Сестёр Служительниц Непорочной Девы Марии. В июне 2001 года, в ходе своего Апостольского визита на Украину, Папа Иоанн Павел II причислил сестру Иосафату к лику блаженных в её родном городе Львове.

По материалам Vatican News