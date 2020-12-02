В Риме интронизирован первый Апостольский экзарх для верных УГКЦ в Италии

В Риме интронизирован первый Апостольский экзарх для верных УГКЦ в Италии

Декабрь 02, 2020

1 декабря 2020 года в Кафедральном соборе святых Сергия и Вакха в Риме состоялась первого Апостольского экзарха для украинских католиков византийского обряда, которые проживают в Италии, епископа Дионисия Ляховича.

Епископ возглавил Божественную Литургию при участии кардинала , префекта Конгрегации Восточных Церквей, архиепископа Джорджо Галларо, секретаря этой конгрегации, епископа Иринея Билыка, каноника папской базилики Санта Мария Маджоре, монс. Иосифа Миляна, епископа-помощника Киевской архиепархии УГКЦ, монс. Паоло Сельвададжи, епископа-помощника Римской диоцезии.

Участие в богослужении приняли также представители монашеских сообществ, пастырских центров, Фонда «Migrantes» Итальянской епископской конференции, Посол Украины в Италии Ярослав Мельник и др.

«Единственное, о чем прошу у Господа, чтобы Дух Божий меня вел. Я между вами тот, кто служит. Мы все ответственны за . – это часть Церкви», – подчеркнул новый экзарх, приглашая духовенство и верных к развитию греко-католического церковного округа в единстве со всею Церковью.

В конце Литургии по поручению кардинала Леонардо Сандри были зачитаны папские буллы о создании экзархата и о назначении епископа Дионисия Ляховича первым экзархом для украинцев византийского обряда, проживающих в Италии. После этого епископ Иосиф Милян зачитал письмо от Предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава.

А затем префект Конгрегации, представитель Синода епископов и Главы УГКЦ совершили акт интронизации.

Поздравляя владыку Дионисия, кардинал Сандри пожелал ему развивать братское общение как с епископатом УГКЦ, так и в лоне Итальянской епископской конференции, полноправным членом которой он стал.

Справка

Активное участие в организации пастырского служения среди новой волны украинской миграции на Апеннинском полуострове о. Дионисий Ляхович принимал с самого начала, еще как протоархимандрит Василианского ордена святого Иосафата с центром в Риме. А в начале 2009 года Папа Бенедикт XVI назначил уже епископа Дионисия апостольским визитатором. Важную роль в объединении пастырства в Италии сыграли координаторы: светлой памяти о. Василий Поточняк, о. Александр Сапунко, о. Марко Ярослав Семеген и о. Владимир Волошин. 11 июля 2019 года было объявлено о создании Экзархата для украинцев-католиков византийского обряда, которые проживают в Италии, а о назначении первого экзарха – 24 октября 2020 года.


Источники: РИСУ со ссылкой на Департамент информации УГКЦ

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