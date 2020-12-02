В Риме интронизирован первый Апостольский экзарх для верных УГКЦ в Италии

1 декабря 2020 года в Кафедральном соборе святых Сергия и Вакха в Риме состоялась интронизация первого Апостольского экзарха для украинских католиков византийского обряда, которые проживают в Италии, епископа Дионисия Ляховича.

Епископ Дионисий Ляхович возглавил Божественную Литургию при участии кардинала Леонардо Сандри, префекта Конгрегации Восточных Церквей, архиепископа Джорджо Галларо, секретаря этой конгрегации, епископа Иринея Билыка, каноника папской базилики Санта Мария Маджоре, монс. Иосифа Миляна, епископа-помощника Киевской архиепархии УГКЦ, монс. Паоло Сельвададжи, епископа-помощника Римской диоцезии.

Участие в богослужении приняли также представители монашеских сообществ, пастырских центров, Фонда «Migrantes» Итальянской епископской конференции, Посол Украины в Италии Ярослав Мельник и др.

«Единственное, о чем прошу у Господа, чтобы Дух Божий меня вел. Я между вами тот, кто служит. Мы все ответственны за экзархат. Экзархат – это часть Церкви», – подчеркнул новый экзарх, приглашая духовенство и верных к развитию греко-католического церковного округа в единстве со всею Церковью.

В конце Литургии по поручению кардинала Леонардо Сандри были зачитаны папские буллы о создании экзархата и о назначении епископа Дионисия Ляховича первым экзархом для украинцев византийского обряда, проживающих в Италии. После этого епископ Иосиф Милян зачитал письмо от Предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава.

А затем префект Конгрегации, представитель Синода епископов и Главы УГКЦ совершили акт интронизации.

Поздравляя владыку Дионисия, кардинал Сандри пожелал ему развивать братское общение как с епископатом УГКЦ, так и в лоне Итальянской епископской конференции, полноправным членом которой он стал.

Справка

Активное участие в организации пастырского служения среди новой волны украинской миграции на Апеннинском полуострове о. Дионисий Ляхович принимал с самого начала, еще как протоархимандрит Василианского ордена святого Иосафата с центром в Риме. А в начале 2009 года Папа Бенедикт XVI назначил уже епископа Дионисия апостольским визитатором. Важную роль в объединении пастырства в Италии сыграли координаторы: светлой памяти о. Василий Поточняк, о. Александр Сапунко, о. Марко Ярослав Семеген и о. Владимир Волошин. 11 июля 2019 года было объявлено о создании Экзархата для украинцев-католиков византийского обряда, которые проживают в Италии, а о назначении первого экзарха – 24 октября 2020 года.



Источники: РИСУ со ссылкой на Департамент информации УГКЦ