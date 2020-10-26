Назначен Апостольский экзарх для украинских греко-католиков в Италии

Святейший Отец 24 октября 2020 года назначил Апостольским экзархом для украинских греко-католиков (католиков византийского обряда), проживающих в Италии, епископа Дионисия Ляховича, монаха Василианского ордена.

Ранее, 11 июля 2019 года, Папа Франциск объявил о создании Апостольского экзархата для украинских католиков византийского обряда, проживающих в Италии. Эта церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Духовное окормление примерно 70 000 верных, объединенных в 145 общинах, осуществляют более 60 священников.

Кафедральным собором и резиденцией Апостольского экзархата является приходской храм святых Сергия и Вакха в Риме.

Начало массового присутствия украинских греко-католиков в Италии уходит своими корнями к концу прошлого века, когда началась массовая миграция женщин-украинок в Италию. Пастырское попечение о них осуществлялось в рамках Службы «Migrantes» Итальянской епископской конференции путем назначения национального координатора, а священники в общинах назначались местными епархиальными епископами. Связь с материнской Украинской греко-католической церковью (УГКЦ) обеспечивалась также и через апостольского визитатора.

Епископ Дионисий Ляхович родился 2 июля 1946 г. в Помбаси (муниципалитет Итайополис, штат Санта-Катарина, Бразилия). Вступив в Василианский орден святого Иосафата, 30 марта 1970 г. он принес вечные обеты, а 8 декабря 1972 г. принял священническое рукоположение.

После обучения в Папском институте святого Ансельма и Папском Григорианском Университете исполнял различные пастырские служения и занимался академической деятельностью в Бразилии. В течение 8 лет был ректором семинарии и Института философии в Куритибе.

В 1991 году приехал на Украину для возрождения Василианского ордена. С 1996 по 2004 год исполнял служение протоархимандрита Василианского ордена святого Иосафата.

21 декабря 2005 года было провозглашено назначение Дионисия Ляховича куриальным епископом Киево-Галицкого верховного архиепископства УГКЦ, а 26 февраля 2006 года в Прудентополисе (Бразилия) состоялась его епископская хиротония.

7 января 2009 г. Папа Бенедикт XVI назначил епископа Дионисия Ляховича апостольским визитатором для украинских греко-католиков в Италии и Испании. После провозглашения Апостольского экзархата для украинских католиков византийского обряда, проживающих в Италии, Апостольский администратор назначил его делегатом со всеми правами.