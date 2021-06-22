В Риге на церковном дворе открыт «Сад душ» в память о мертворожденных детях

«Сад душ» в рижском районе Торнякалнс — второе место в Латвии, созданное в память о детях, умерших во время беременности или в процессе родов. Проект был реализован на пожертвования, его авторами стали архитектор Даце Путниня и скульптор Кристапс Гулбис. Сообщает Благовест-инфо.



Автор идеи – бывшая председатель совета Рижской евангелическо-лютеранской общины Лютера, мама ребенка-бабочки Жанете Дроне. Дети-бабочки, дети-звездочки или дети-ангелы – так называют мертворожденных детей, умерших при родах или ушедших вскоре после своего появления на свет. Наставник Рижской евангелическо-лютеранской общины Лютера и капеллан Дома родителей Детской больницы Лиардс Розенталс на открытии мемориала сказал, что подобные места возникают во всем мире из-за постепенного осознания того, что большая часть мертворожденных детей ушли из этого мира, а с ними не успели попрощаться, их не могли похоронить. «Дети-звездочки должны быть признаны записанными в Книге Жизни Бога как те, кого никогда больше не забудут, как те, кого ждали, любили и всё еще любят», – сказал на церемонии капеллан Розенталс.

«Этот день важен для меня вдвойне. Во-первых, лично для меня он знаменует собой окончание восьми лет работы над темой детей-звездочек и решение связанных с ней проблем. Я взялась за эту работу, пройдя через самый мрачный опыт в моей жизни – после потери сына, – сказала на открытии памятного места Жанете Дроне. – Это трагическое событие побудило меня собрать единомышленников и инициировать упорядочивание законодательства, которое теперь позволяет каждому родителю, независимо от срока беременности, когда потерян ребенок, попрощаться с ним». «Это событие также вдохновило меня на создание ‘Сада душ’ у подножия Торнякалнской церкви, где каждый родитель мог бы развеять прах своего умершего ребенка и оплакивать его потерю. Этим мы подтверждаем, что ни один отпечаток детской ножки не может быть слишком маленьким, чтобы оставить видимый след в этом мире», – добавила Жанете Дроне.



Первый «Сад душ» был открыт в Риге в 2008 году на территории католической церкви Святого Альберта при поддержке Лелде Титавы и Даны Калнини-Заке, капелланов Рижской клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша. Католическая община Святого Альберта находится рядом с этой больницей, где также есть родильное отделение.