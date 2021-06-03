«В пути с Игнатием» — новая книга Генерала Ордена иезуитов

В середине мая в Риме состоялась презентация книги генерального настоятеля иезуитов отца Артуро Соза SJ под названием «В пути с Игнатием» („En camino con Ignacio”).

Отец Генерал подготовил её специально к юбилейному игнатианскому году и призывает своих собратьев и тех, кому близок дух св. Игнатия, задуматься над различными актуальными вопросами, касающимися нынешней ситуации в Церкви, о которых он размышляет в беседах, ставших основанием для издания. Отец Соза начинает книгу со своего собственного свидетельства и рассказывает, что для него значит управлять Орденом, как он переживает трудную ситуацию на своей родине – Венесуэле, каковы его отношения с Папой Франциском.

Книга создана в сотрудничестве с испанским журналистом Дарио Менором, корреспондентом испанской газеты “El Correo”, который также сотрудничает с журналом “Vida Nueva”.

В своём глубоко личном свидетельстве о. Соза пишет среди прочего:

«История св. Игнатия нашла отражение в моей жизни. Первоначально Игнатий стремился добиться успеха при дворе и строил планы на будущее. Боевое ранение изменило все это, заставив его задуматься и дав возможность увидеть, что Бог хочет для него чего-то совершенно другого. По-своему и в разные периоды подобные перемены происходили в моей жизни, в то время как я учился слушать, как Бог говорит со мной. Во времена пандемии Covid подобное происходит со многими людьми вокруг нас, поскольку они сталкиваются с ограничениями, которые затрагивают их жизненные планы.»

Эту книгу стоит прочитать не только иезуитам, но и всем, кто связан с игнатианской духовностью. Она может быть ценным подспорьем для размышлений о жизни в эпоху стремительных перемен и неожиданных проблем, которые часто преображают всю нашу жизнь, меняют наши планы. Эта книга – приглашение к личному обращению, к усилию на духовном пути.

На данный момент книга издана на испанском, английском, французском, итальянском и португальском языках. Вскоре она будет доступна также на польском языке.



Источник: jesuit.ru