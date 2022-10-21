В ПЦУ разрешили праздновать Рождество 25 декабря

Синод Православной Церкви Украины (ПЦУ) дал настоятелям приходов право принимать решение о дате празднования Рождества самостоятельно, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на СПЖ.

Синод ПЦУ разрешил по решению настоятеля и общины праздновать Рождество по ново-юлианскому календарю, то есть 25 декабря. В сообщении ПЦУ говорится, что решение принято вследствие многолетней дискуссии в Церкви и обществе, а также «с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений».

Также в решении синода отмечается, что в случае, если на приходе решили праздновать Рождество Христово 25 декабря, участники богослужения в этот день освобождаются от ограничений поста.

Как сообщалось ранее, о переходе на новый стиль в ПЦУ, которая до сих пор не признана большинством поместных Православных Церквей, заговорили еще в декабре 2021 года. Тогда митрополит Епифаний (Думенко) обещал, что ПЦУ перейдет на ново-юлианский календарь в течение 10 лет.



(Фото: СПЖ)