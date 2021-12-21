Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря

Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря

Декабрь 21, 2021

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний выступил за перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, передает Благовест-инфо со ссылкой на Радио Sputnik.

По мнению митрополита, этот переход должен быть не резким, его следует растянуть на десять лет. Как заявил глава , некие люди пытаются «делить украинцев и по языку, и по религии».

«Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», – заявил клирик.

Митрополит отметил важность в данном процессе просветительской работы и предложил исправить «ошибку» празднования Рождества по разным календарям.

«Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить», – сказал митрополит.

Он объяснил, что текущее положение дел на Украине связано в основном с традициями, которые уже устоялись в обществе.

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