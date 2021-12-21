Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний выступил за перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, передает Благовест-инфо со ссылкой на Радио Sputnik.

По мнению митрополита, этот переход должен быть не резким, его следует растянуть на десять лет. Как заявил глава ПЦУ, некие люди пытаются «делить украинцев и по языку, и по религии».

«Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», – заявил клирик.

Митрополит отметил важность в данном процессе просветительской работы и предложил исправить «ошибку» празднования Рождества по разным календарям.

«Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить», – сказал митрополит.

Он объяснил, что текущее положение дел на Украине связано в основном с традициями, которые уже устоялись в обществе.