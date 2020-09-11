В ПСТГУ обсудят будущее христианства в цифровом обществе

18-19 февраля 2021 года факультет социальных наук Православного Свято-Тихоновског Гуманитарного Университета (ПСТГУ) проводит VII Международную конференцию «Цифровизация общества и будущее христианства. К вопросу о трансформации ценностно-нормативной системы общества». Об этом сообщает сайт вуза.

Процесс цифровизации становится глобальным, охватывая как макроструктуры общества, так и местные локальные сообщества, постепенно меняя не только образ жизни людей, но и их мировоззрение, ценности.

Христианство на протяжении веков оставалось той религией, которая формировала не только европейскую культуру, но и задавала общечеловеческие смысл и ценности. Возникает вопрос, как будет действовать христианство в эпоху цифровизации, насколько их ценностные системы будут совпадать и не противоречить друг другу? В эпоху цифровизации общества особенно остро встаёт вопрос о будущем христианства, которое до настоящего времени остаётся первой религией мира по числу последователей.

Подобный исследовательский ракурс становится важным не только с точки зрения численного охвата христианства, но и, что ещё более важно, с точки зрения тех смыслов, которые оно давало на протяжении веков, и тех, которые появляются вслед за цифровизацией общества. Это связано в первую очередь с самим принципом цифровизации, который основан на алгоритмическом мышлении, глубоко рационалистическом языке программирования, исключающем как саму возможность иного мышления. Важно при этом отметить интересный парадокс: сам процесс цифровизации – это детище европейской культуры и цивилизации, возникшей прежде всего из христианства. Отсюда то, что уже сегодня мы можем наблюдать деконструкцию христианских смыслов и их новое прочтение в духе цифрового времени и общества трансгуманизма. Это сулит не только новые достижения, но и определённые угрозы.

На предстоящей конференции особое внимание будет уделено такому аспекту процесса цифровизации общества, как трансформация ценностно-нормативной системы общества. Религиозная и, в частности, христианская система ценностей всегда была важной составляющей жизни как отдельного человека, так и целого общества, определяя смыслы и цели их существования и деятельности. С приходом в нашу жизнь цифровой эпохи эта система стала или стираться, или существенно изменяться, приобретая принципиально новые формы. Эти новые формы ценностно-нормативной системы задают новые смыслы жизни цифровизированного общества, глубинно переформатируя его. Сложность этой проблемы очень часто ускользает из сферы внимания не только политиков и людей, принимающих решения, но и от членов научного сообщества. Между тем, изучение этого вопроса могло бы дать ответы на многие вопросы и вызовы, которые несёт с собой цифровизация общества, и избежать ряда проблем, которые она может породить.

Ранее в 2019 году ПСТГУ уже проводилась конференция по тематике «Цифровизация общества и будущее христианства». Тогда в ней приняли участие 10 профессоров (в том числе из Великобритании (Кэмбридж) и Тайваня (Университет Чжунъюань)). По ее итогам в том же году в Издательстве ПСТГУ вышел одноименный двуязычный сборник статей.

Сообщается, что в этот раз будут затронуты следующие вопросы:

— проблемы цифровизации в свете христианского будущего мира;

— философско-антропологическое осмысление места христианства в цифровом будущем общества;

— ценностно-нормативная система и технологическое развитие (техника);

— христианская культура в эпоху цифровизации;

— виртуальные миры и духовный мир христианства: конфликт смыслов;

— христианство и трансформация ценностных оснований власти в цифровом обществе;

— цифровые религии в свете христианской традиции;

— региональные особенности христианского мира в цифровую эпоху.

Статьи всех докладчиков конференции будут опубликованы в итоговом сборнике.

Требования к оформлению: 12 кегль шрифта Times New Roman, одинарный межстрочный интервал. Перед текстом необходимо указать ФИО автора, его научное звание и место работы. К текстам прилагается аннотация из 40-80 слов и список из 4-6 ключевых слов и понятий на русском и английском языках.

На сайте учебного заведения также сообщается, что Заявки на участие и тезисы (примерно 80 слов) принимаются до 1 ноября 2020 года включительно по адресу: digitalization.pstgu2021@gmail.com

Возможно очное или дистанционное выступление на конференции; о форме выступления необходимо написать в заявке.

Рабочие языки конференции — русский и английский.

Время и место проведения конференции:

18-19 февраля 2021 года, 10.00-17.00.

Москва, Лихов переулок, д.6

Свое участие в конференции уже подтвердили профессора римского университета (Università Degli Studi Roma Tre), Университета Париж Дидро (Université Paris Diderot (Paris 7)) и Технологического университета Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology).