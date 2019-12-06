В проповеди на Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал строить свою жизнь на прочном фундаменте веры

Утром в четверг 5 декабря Папа Франциск отслужил Святую Мессу в часовне Дома Святой Марфы. В свой проповеди он прокомментировал фрагмент из Евангелия от Матфея (Мф 7,21.24-27), в котором Иисус противопоставляет «мужа благоразумного», построившего свой дом «на камне», «человеку безрассудному», построенный на песке дом которого тут же рухнул, как только «пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот».

Святейший Отец отметил, что в данном случае «Камень» – это Сам Господь Бог. «Кто доверяет Ему, всегда будет в безопасности, ибо фундамент дома его жизни будет утвержден на скале. (…) Упование – это превосходный материал, а значит и построенный из него фундамент будет мощным и надежным», – сказал он. И напротив, жизнь на хлипком фундаменте не устоит под натиском катастроф и бурь, которых не избежать ни одному человеку, включая и Папу. «Как дома, воздвигнутые на скверном фундаменте, легко рушатся, так случается и с нашей личной жизнью», – указал Папа и подчеркнул, что многие люди, желая изменить свою жизнь, думают только о ее внешней стороне и внешних переменах, между тем как следует начать процесс перемен с основания, коим является Бог. Христианин, который заботится исключительно о том, как он выглядит, рано или поздно обязательно потерпит поражение, — предупредил Понтифик и сделал вывод: «Только Иисус является надежным фундаментом. Внешний вид здесь не поможет. Это ясно ощущается в исповедальне: только тот, кто признаёт себя грешником, сознаёт свою немощь, искренне взыскует спасения, демонстрирует тем самым, что его жизнь зиждется на скале: ведь он по-настоящему верует в Иисуса и рассчитывает на Него». «Мы не можем позволить себе строить свою жизнь на преходящем внешнем, убеждая себя, будто у нас всё в порядке. Поспешим к Скале, утверждаясь на которой только и можно спастись. Только водворившись на этой Скале, мы сможем быть по-настоящему счастливы».

По материалам Vatican News