В праздновании торжества Пресвятых Тела и Крови Христа в Москве принял участие Апостольский нунций в Российской Федерации (+ФОТО)

В воскресенье 6 июня, когда российские католики отмечали торжество Пресвятых Тела и Крови Христа, Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло сослужил архиепископу-митрополиту Павлу Пецци в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской. В богослужении также приняли участие Викарий Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян, секретарь нунциатуры монсеньор Петр Тарнавский, священники, монашествующие и верные приходов Москвы и Подмосковья.

Евхаристическая процессия, возглавляемая архиепископом-митрополитом Павлом Пецци, ввиду всё еще действующих ограничений, вызванных пандемией COVID-19, прошла не по улицам города, как это было в прошлые годы, а внутри храма и на храмовом дворе – от главного алтаря до распятия, установленного перед главным входом. Праздник продолжился братской трапезой во дворе храма.

Информацию и фотографии с праздника представила наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина

