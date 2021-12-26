В праздник Святого Семейства Папа Франциск обратился с посланием к семьям всего мира

26 декабря, в праздник Святого Семейства, Папа Франциск направил специальное послание супругам всего мира по случаю церковного года семьи Amoris laetitia. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец заверяет мужей и жён в своей молитвенной близости, особенно во времена пандемии, которая подвергает многих серьёзным испытаниям. История супругов имеет много общего с призванием Авраама (ср. Быт 12,1), которого Бог просит оставить родные земли и отправиться в неизведанное: супруги также испытывают неуверенность, одиночество, потерю родных, выходя из привычных зон безопасности. Их призывает супружеская любовь, созданная Богом, укрепляя в решении целиком даровать себя другому; во Христе двое становятся одним, подчёркивает Папа: «Бог вас сопровождает и любит, не ставя условий. Вы не одни!»

Святейший Отец пишет, что дети в семье внимательно смотрят на родителей и ищут в них свидетельство сильной и доверительной любви, они жаждут признания, ободрения, доверия и нежности. Отцовство и материнство побуждают супругов дарить детям радость открытия, что они – чада Бога Отца, Который с первого мгновения горячо любит их и день за днем ведёт за руку. «Это открытие может подарить вашим детям веру и способность доверять Богу», – подчёркивает Папа и отмечает, что воспитывать детей нелегко, однако не стоит забывать, что они также воспитывают своих родителей. «Первой воспитательной средой всегда остаётся семья – в маленьких жестах, которые красноречивее слов».

Преемник Святого Петра подчёркивает, что в Церкви и в обществе возросло осознание идентичности и миссии мирян. На супругов возложена миссия преобразовывать общество своим присутствием в мире труда и заявлять о потребностях семей. Супруги также призваны проявлять креативную инициативу в приходах и епархиях, добиваясь взаимодополняемости харизмы и статуса в Церкви как выражения церковного единства, сопровождая другие семьи. Вселенский Архиерей призывает супружеские пары активно участвовать в жизни Церкви, особенно в семейном служении. Брак созидает культуру встречи, и «призвание к нему – это призыв управлять лодкой неустойчивой, но безопасной благодаря реальности Таинства, – иногда в бурном море». Очень важно, чтобы супруги вместе концентрировали взгляд на Иисусе: «Только так, – заверяет Папа, – вы обретёте мир, преодолеете конфликты и найдете решение многих проблем. Не потому, что они исчезнут, а потому, что вы сможете увидеть их с иной точки зрения». Именно в ситуации бури апостолы осознали царственность и божественность Иисуса и научились доверять Ему.

Папа Франциск размышляет о трудностях и возможностях, которые стоят на пути семей во время пандемии. Стало больше времени, проведённого вместе, что стало уникальным шансом для диалога в семье. Это требует особого терпения, но нельзя поддаваться усталости: пусть источником и вдохновителем семейного мира будет Святое Семейство, призывает Предстоятель Вселенской Церкви. Совместная жизнь является «не покаянием, а убежищем среди бурь»; семья должна быть местом приятия и понимания, и в этом ей помогают три слова – «позволь», «спасибо» и «прости»; когда же возникает конфликт, «никогда не заканчивайте день, не помирившись», советует Папа: «Не стыдитесь вместе преклонять колени перед Иисусом в Евхаристии, чтобы обрести минуты покоя и взаимного взгляда с нежностью и добротой. Или возьмите друг друга за руку, когда другой немного сердится, чтобы заставить его улыбнуться. Быть может, вечером, перед сном, прочитайте вместе вслух короткую молитву, чтобы Иисус пребывал посреди вас».

Епископ Рима отмечает, что для некоторых пар совместная жизнь во время карантина оказалась чрезвычайно трудной: усугубились давние проблемы, порождая непреодолимые конфликты; некоторые пары даже разорвали отношения, причинив страдания своим детям. Таким семьям Папа Франциск выражает свою близость и возносит молитву, дабы Господь помог им идти вперёд среди трудностей и печалей: «Не переставайте призывать Его и искать в Нём убежище, свет в пути, а в общине – отчий дом, где есть место для каждого человека с его непростой жизнью». Не забывайте, подчёркивает Папа, что «прощение исцеляет любые раны». Христос «обитает» в браке и ждёт, когда супруги откроют Ему свои сердца, дабы Он мог поддержать их силой Своей любви, как однажды поддержал Своих учеников в лодке. Вместе со Христом можно действительно построить «дом на камне» (Мф 7,24).

Святейший Отец обращается к молодым людям, которые готовятся к браку: теперь, во время пандемии коронавируса, им гораздо сложнее планировать будущее и найти стабильную работу. Папа утешает помолвленные пары и призывает их не унывать, но иметь «креативную смелость» святого Иосифа, всегда уповать на Божий промысел и полагаться на своих близких, друзей и церковную общину, учась у тех, кто уже прошёл тем путем, которым они еще только начинают идти.

Римский Понтифик особым образом приветствует дедушек и бабушек, которые в период изоляции не могут видеться со своими внуками; утешает стариков, которые теперь ещё больше страдают от одиночества: «Семья не может обойтись без бабушек и дедушек, ибо они – живая память человечества, и эта память помогает созидать более человечный, более доброжелательный мир».

В заключение Папа Франциск желает супружеским парам активно следовать своему особенному призванию: «Не позволяйте печали исказить ваши лица. Супруги нуждаются во взаимной улыбке. Ваши дети нуждаются в вашем ободряющем взгляде. Пастыри и другие семьи нуждаются в вашем присутствии и вашей радости: радости, которая исходит от Господа!»

