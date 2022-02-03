В праздник Сретения Господня Папа Франциск возглавил Святую Мессу и обратился с проповедью к лицам посвященной Богу жизни

Вечером 2 февраля Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра торжественную Святую Мессу по случаю праздника Сретения Господня и XXVI Всемирного дня посвященной Богу жизни. Как всегда, богослужение началось обрядом благословения свечей и процессией с зажженными свечами по погруженной в сумерки базилике.



Особенностью этого богослужения стало также подтверждение церковного общения между Епископом Рима и новоизбранным Патриархом Армянской Католической Церкви Бедросом XXI (Минасяном). Упомянутое подтверждение было дано через сам факт совместного совершения Евхаристии. Напомним, что Армянская Католическая Церковь насчитывает в настоящее время порядка 800 тысяч верных, проживающих по преимуществу в странах Центральной и Южной Европы, Северной и Южной Америки и на Ближнем Востоке.



Отталкиваясь в своей проповеди от содержания праздника Сретения, Папа Франциск прежде всего отметил, что исполнившееся ожидание Мессии для праведных Симеона и Анны вовсе не было пассивным. Напротив, ему была присуща внутренняя динамика. Далее Святейший Отец призвал пришедших в этот день на богослужение монашествующих и лиц посвященной Богу жизни последовать этой «динамике Симеона», который сначала «был побужден» Святым Духом прийти в храм, потом «увидел» там Спасителя в лице Младенца и «принял» Его в объятия.



Итак, Симеон пришел в храм «по вдохновению», т.е. по побуждению от Святого Духа. Главным действующим лицом является здесь Святой Дух. Лица посвященной Богу жизни должны постоянно анализировать и спрашивать себя: «А какой дух побуждает меня? Святой Дух или дух мира сего?». Необходимо ежедневно проверять природу своих внутренних побуждений. Очень опасно оценивать свое посвящение Богу в категориях «результативности, эффективности, успеха».



Второй вопрос: что именно мы видим? Очи Симеона узрели в лице Младенца «Спасение». А что усматриваем в своем призвании мы? Господь желает, чтобы мы «развивали новый взгляд на свою посвященную Ему жизнь». Несмотря на кризисы, уменьшение количества призваний, возможный упадок сил, «Святой Дух приглашает нас обновить собственную жизнь и жизнь наших общин. (…) Симеон и Анна не оплакивают прошлое, а раскрывают свои объятия будущему, которое само устремляется им навстречу».



Симеон берет Иисуса на руки. Бог отдал Своего Сына в наши руки, а нам следует принять Его в свою жизнь так, как это сделал Симеон. Из уст старца Симеона излились слова благословения, прославления Бога, восхищения Его делами. «Если же лицам посвященной Богу жизни недостает слов благословения Господа и людей, если им недостает радости, недостает порыва, если совместная жизнь им в тягость, если им нечем восхищаться, то это не потому, что мы стали жертвами кого-то или чего-то, а потому, что мы уже не сжимаем Иисуса в объятиях».



«Дорогие, – сказал в заключение Папа Франциск, – с энтузиазмом обновим сегодня наши обеты! Спросим самих себя, какие мотивы нас воодушевляют в наших чувствах и действиях, вырабатываем ли мы у себя ‘новое зрение’, а прежде всего возьмем на руки Иисуса».



По материалам Vatican News