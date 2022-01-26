В праздник Обращения Апостола Павла Папа Франциск возглавил экуменическую Вечерню

25 января, в день празднования Обращения Апостола Павла, Папа Франциск завершил Неделю молитв о единстве христиан, по традиции возглавив экуменическую Вечерню в базилике «Святого Павла вне стен». В богослужении приняли участие представители различных Церквей и церковных общин, среди которых: представитель Константинопольского Патриархата митрополит Поликарпос, представитель Архиепископа Кентерберийского епископ Ян Эрнст, священники и студенты, в том числе обучающиеся в Риме при финансовой поддержке Папского Совета по содействию христианскому единству.

Предстоятель Вселенской Церкви начал свою проповедь призывом: «Откликнемся на горячее желание Иисуса ‘да будут все едино’ и с помощью Его благодати устремимся к полноте единства!». Папа напомнил, что тема нынешней Недели молитв о единстве христиан содержит аллюзию на опыт троих «мудрецов с Востока», которые добрались до Иерусалима, а потом пришли в Вифлеем. Они вышли с Востока, т.е. из места, где восходит солнце, но устремились на поиски еще более яркого Светила. Они не удовлетворились имевшимися у них навыками и знаниями, но взыскали большего, отправившись ради этого в опасное путешествие вслед за Звездой Иисуса. «Так отправимся же и мы в путь вслед за Иисусом, вслед за Его Евангелием, вслед за Его призывом к единству, не смущаясь тем, что для достижения окончательной цели придется пройти долгий, изобилующий опасностями путь», – воскликнул Преемник Святого Петра, добавив, что на этом экуменическом пути нам следует вдохновляться свидетельством мучеников, отдавших жизнь за веру.

Далее Понтифик отметил, что мудрецам довелось столкнуться с противодействием «темных сил». Это произошло в Иерусалиме: не только царь Ирод обеспокоился угрозой собственной власти, но и «весь Иерусалим пришел в движение», услышав принесенную мудрецами весть. Страх перед неизведанным может парализовать и нас сегодня, но Воскресший Господь приходит на помощь, призывая «доверять друг другу и идти в будущее вместе, не взирая на все свои слабости и грехи, не взирая на совершенные в прошлом ошибки и нанесенные друг другу раны». В свое время мудрецы нашли дорогу в Вифлеем не только благодаря путеводной Звезде, но и благодаря Священному Писанию. Поэтому и нам необходимы совместные молитвенные размышления о Слове Божием, благодаря которым мы можем стать ближе как к Богу, так и друг к другу.

Придя, наконец, в Вифлеем, мудрецы первым делом, пав ниц, поклонились Иисусу. «Вот так и в нашем случае полное единение в общем доме не может быть достигнуто без поклонения Иисусу, без молитвы, без настоящего смирения». Мудрецы поднесли Иисусу дары, которые символизируют то, что Господь хочет получить от нас. Золото – это самый ценный металл, а Господь – самое ценное в нашей жизни: нам следует взирать не на себя, а на Него; творить Его, а не свою волю; ходить Его путями, а не своими. Если Богу и в самом деле будет отведено первое место, мы в своих решениях, касающихся будущего Церкви, будем руководствоваться не соображениями политики, а Вышней Волей. Со своей стороны, ладан символизирует потребность во взаимных и общих молитвах, а смирна – это символ попечения о страждущих членах Тела Христова: бедных и нуждающихся.

В заключение Епископ Рима призвал всех христиан подражать примеру трех мудрецов с Востока и святого апостола Павла. «Нам необходимо поменять направление своего движения, поменять свои привычки и предпочтения, чтобы твердо встать на обозначенный Господом путь – путь смирения, братства и поклонения. И дай нам, Господи, мужество, чтобы поменять наши пути, обратиться, творить Твою волю, а не то, что нам удобно, чтобы нам всем устремляться к Тебе, желающему привести всех нас к единству в Духе Твоем!» – сказал Папа Франциск.



По материалам Vatican News