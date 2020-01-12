В праздник Крещения Господня Папа Франциск крестил 32 младенца

12 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск отслужил в Сикстинской капелле Мессу, в ходе которой преподал таинство Крещения 32-м младенцам: 17 мальчикам и 15 девочкам. В своей краткой импровизированной проповеди он призвал родителей к передаче веры детям.



Святейший Отец заметил, что как Иисус пришел к Иоанну Крестителю, чтобы получить Крещение, так приходят к священнику родители, прося о крещении для своих детей. Он напомнил, что отвечая Иоанну о причине своего решения, Иисус сказал: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф 3,15). «Окрестить ребенка – это значит сделать всякую правду по отношению к нему. Почему? Потому что в Крещении мы даем ему сокровище, в крещении мы вручаем ему задаток: Святого Духа. В таинстве Крещения ребенок получает силу Святого Духа, Который отныне будет его защищать, помогать ему на протяжении всей его жизни. Вот почему так важно крестить детей – чтобы они возрастали в силе Святого Духа», – пояснил Папа и призвал родителей позаботиться о развитии их чад в силе и свете Святого Духа через катехизацию, обучение и пример, который они могут получить в семье. В завершение своей проповеди Папа Франциск посоветовал родителям не волноваться, что дети начнут плакать во время богослужения, подчеркнув, что «это чудесное свидетельство, если дети плачут в церкви».



Большинство крещеных Папой младенцев – это дети сотрудников различных учреждений Государства Ватикан и Святого Престола. На Мессе Епископу Рима сослужили архиепископ Георг Генсвайн, префект Папского Дома, и архиепископ Фернандо Верхес Альсага, генеральный секретарь Губернаторства Государства Ватикан.



По материалам Vatican News