В православном московском храме отслужили Панихиду по жертвам теракта 11 сентября

Панихиду на английском и церковнославянском языках совершили в церкви Святой Великомученицы Екатерины на Всполье, — сообщает информагентство Благовест-инфо. На богослужении в храме Подворья Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском присутствовали посол США в РФ Джон Хантсман с супругой, Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре, священник Михаил Райн, окормляющий католическую общину при посольстве США, и представители Канады.

«В современном мире не осталось места, которому бы ни угрожало зло терроризма», – говорится в послании Митрополита всея Америки и Канады Тихона, которое было зачитано после службы. Иерарх напомнил, что недавно, отмечая 14-ю годовщину гибели людей в Беслане, «мы вновь осознали, что русских и американцев объединяет совместный трагический опыт страданий, которые приносит терроризм». Посол США отметил, что трагедия, произошедшая 17 лет назад в Нью-Йорке, потрясла не только Соединенные Штаты, но и весь мир. Он подчеркнул, что трагические события 2001 года и последующих лет должны служить не только поводом для скорби, но и укреплять единство мирового сообщества в борьбе с угрозой терроризма. В заключение присутствующие почтили память погибших минутой молчания.