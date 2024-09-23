Папа Франциск отменил аудиенции в связи с недомоганием из-за гриппа

23 сентября 2024 года Пресс-центр Апостольского Престола объявил об отмене запланированных папских аудиенций. Причиной такого решения стала легкая форма гриппа у Святейшего Отца, а также меры предосторожности в связи с его предстоящим зарубежным визитом, сообщает Vatican News.

Несмотря на временную болезнь, Папа Франциск намерен совершить свое 46-е апостольское путешествие в Люксембург и Бельгию. Вылет из Рима запланирован на четверг, 26 сентября 2024 г., в 8:05. Возвращение Епископа Рима в Вечный город ожидается в воскресенье, 29 сентября 2024 года, примерно в 14:55.

Следует отметить, что через несколько дней после возвращения, а именно 2 октября 2024 года, должно состояться торжественное открытие второй части Синода на тему синодальности – важное событие в жизни Вселенской Церкви.

Решение об отмене аудиенций было принято для того, чтобы обеспечить полное восстановление здоровья Папы перед его предстоящим визитом в страны Бенилюкса и участием в Синоде.