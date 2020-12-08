В Польше проходит новенна св. Андрею Боболе о прекращении пандемии

С 7 по 16 декабря у мощей святого Андрея Боболи (1591-1657) в святилище в Варшаве проходит общенациональная новенна о прекращении пандемии COVID-19. Девятидневный молебен, организованный Епископской конференцией Польши, транслируется в режиме онлайн, сообщает Vatican News.

Перед микрофонами Радио Ватикана это начинание поместного епископата прокомментировал кустод варшавского святилища о. Вальдемар Божишковский:

«Всё, что мы сейчас переживаем, – пандемию и то, что происходит в нашем отечестве, – требует молитвы. Вот почему мы начинаем новенну, прося заступничества у святого Андрея Боболи: девять дней усердной молитвы о единстве в нашей стране, в наших семьях, а также о тех, кто пострадал от пандемии».

О. Божишковский напомнил, что святой мученик Андрей Боболя является небесным заступником Польши, покровителем национального, общественного и христианского единства. В 1625-1629 годах, во время страшной эпидемии чумы, он служил приходским священником в Вильнюсе, оказывая духовную и материальную помощь больным.

Со своей стороны пресс-секретарь Епископской конференции Польши о. Лешек Генсяк подчеркнул:

«С глубокой верой мы будем взывать о заступничестве святого Андрея Боболи, дабы он вымолил у Бога прекращение пандемии, которая привела к страданиям и гибели множества людей в Польше и во всём мире. Будем также молиться об установлении согласия в нашем отечестве, дабы мы научились смотреть друг на друга с уважением и доброжелательностью».

Присоединиться к общенациональной новенне святому Андрею Боболе приглашены все католические приходы страны.

Девятидневная молитва у мощей святого Андрей Боболи уже транслировалась в прямом эфире в марте этого года: тогда в онлайн-молебне о прекращении пандемии участвовали более 200 тысяч верующих.