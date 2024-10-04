В Польше открылась часовня, где вместо священника с людьми общается нейросеть

Первая уникальная цифровая часовня была открыта в приходе Лацина в польском городе Познань, с прихожанами вместо священника общается искусственный интеллект Chat-GPT, сообщает телеканал TVP.

Прихожанин может с помощью приложения в мобильном телефоне войти в часовню даже посреди ночи и обратиться за советом к специально обученному искусственному интеллекту.

«Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Некоторые люди хотели бы после 21:00. Теперь это будет возможно», — сказал приходской священник Радослав Раковский.

Согласно задумке, эта часовня должна стать пространством не только для молитвы, но и для встреч, бесед и даже работы. На территории цифровой часовни есть Wi-Fi, кофемашина и туалет.

В часовне используется программное обеспечение, которое применяют для управления умными домами, и помощник в виде искусственного интеллекта Chat-GPT. Он используется для контроля и управления всеми функциями часовни. С искусственным интеллектом также можно поговорить на любые темы, но он специально обучен отвечать на вопросы, связанные с приходом и религией.



Источник: РИА Новости