В Польше количество католиков снизилось до 71%

Количество поляков, причисляющих себя к Католической Церкви, снизилось до 71%, таковы данные последней переписи населения, проводившейся в 2021 году. Во время предыдущей переписи 2011 года католиками себя называли 88% граждан страны. Об этом пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Notes from Poland.

Самый большой процент, считающих себя католиками — на востоке Польши: в Подкарпатском (82,9%), и Свентокшиском (81,2%) и Люблинском (80,7%) воеводствах. Меньше всего верующих в Западной Померании (64,5%), Нижней Силезии (65,3%) и Померании (67,2%).

Численность других христианских конфессий осталась без существенных изменений. Православные в Польше составляют 0,4% населения (156 тыс. человек), на втором месте — Свидетели Иеговы (0,3%), на третьем — лютеране Аугсбургского согласия (0,2%).

Регулярные опросы государственного агентства CBOS свидетельствуют, что количество поляков, считающих себя религиозными, снизилось с 94% в 1992 до 87% в 2021 г. За это же время количество людей, регулярно практикующих религию упало с 70 до 43%. Среди молодежи это изменение еще значительнее — с 69% до 23%.

По данным Католической Церкви в Польше, число католиков, регулярно посещающих мессу снизилось с 37% в 2019 до 28% в 2021. В этом сыграли роль как пандемия ковида, так и «социо-культурные факторы».