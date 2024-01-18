В петербургском издательстве вышла новая книга священника-доминиканца о. Павла Крупы

Отец Павел Крупа ОР — известный член Доминиканского ордена, доктор богословия, историк, специалист по средневековью, проповедник, настоятель прихода Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге.

Ранее уже выходили две книги отца Павла — «Завтра по имени Бог» и «Исповедь как на ладони» (2021).

Ныне в городе на Неве в «Издательстве Ивана Лимбаха» священник опубликовал свою новую книгу, которая называется «Иду неспешно: Очерки. Интервью. Статьи. Переводы».

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Из ноты издательства:

«Такой сборник в Средние века назвали бы florilegium: он объединяет в себе впечатления от путешествий, размышления об искусстве, интервью о духовной жизни, увлекательные рассказы об учёных и деятелях Средневековья и о удивительных судьбах некоторых персонажей XX века.

Доминиканцу Павлу Крупе, богослову и медиевисту, присуще умение смотреть на вещи уважительно, но с юмором, он наблюдателен, но не бесстрастен, его мысли и впечатления не злободневны, но актуальны, а в его интонациях слышен тон живого доверительного диалога».

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Книгу можно приобрести в хороших книжных магазинах всей страны, а также онлайн на маркетплейсах.

(Верхнее фото: «Gazeta Petersburska»)