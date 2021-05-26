В Петербурге прошла сессия Трибунала беатификационного процесса российских католических новомучеников ХХ века

29 апреля 2021 года в часовне Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в присутствии архиепископа-митрополита Павла Пецци состоялась реорганизационная сессия Трибунала, посвященная беатификационному процессу российских католических новомученников XX века.

Конгрегации по делам святых издала три декрета, вследствие чего с февраля 2021 года процесс получил название «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божьих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Дионизианы, апостольского администратора Ленинграда и 9 сподвижников, убитых из ненависти к вере».

В связи с новыми декретами Конгрегации архиепископ должен был провести публичную сессию беатификационного Трибунала, одновременно практически полностью обновляя его состав. Из первого состава Трибунала с 2003 года остался только прежний делегат епископа — священник Мариано Седано. Все другие члены Трибунала новые — промотор справедливости (священник Александр Коробцов), два нотариуса и курьер.

Создана была также новая богословская комиссия из двух священников, которая должна сформулировать решение о том, что в печатных трудах Слуг Божьих нет ничего, противоречащего Вере и добрым нравам. Опубликованные сочинения — это любые произведения, напечатанные самим Слугами Божьими или другими лицами. Богословские цензоры также должны определить качества личности и духовности Слуг Божьих.

Новая историческая комиссия состоит из трёх человек, которые призваны исследовать архивные документы, а также неопубликованные сочинения Слуг Божьих и подготовить письменное заключение, а также дать характеристику их жизненного пути.

Все вышеназванные персоны, а также архиепископ и постулатор процесса, священник Христофор Пожарский, дали торжественную клятву, что будут добросовестно исполнять свои обязанности и хранить в тайне все, что касается самого процесса. После чего каждый расписался на протоколе и поставил свою печать, если такова ему полагается.

В конце сессии к протоколу было присоединено 12 разных документов, по 5 экземпляров каждого, т.е. письмо Конгрегации по делам святых об отсутствии возражений от 2014 г.; два письма Конгрегации, расширяющие юрисдикцию митрополита; письмо Конгрегации бо отсутствии возражений от 2021 г.; просьба постулатора о реорганизации процесса; ответ архиепископа на просьбу постулатора о реорганизации процесса; вызов промотора, написанный вице-канцлером; декрет на постулатора процесса; декрет на главного нотариуса; декрет на нотариуса-помощника; декрет на курьера и назначение вице-канцлера на нотариуса сессии.

Протокол этот вместе со всеми вышеупомятными письмами должен быть передан в Конгрегацию после завершения епархиальной стадии процесса.

Количество Слуг Божьих в российском процессе по разным причинам было сокращено с пятнадцати до десяти человек. На последнем этапе были также присоединены два новых кандидата, которые получили статус Слуг Божьих.

Во главе процесса находится епископ Антоний Малецкий (1861-1935). Кроме него, остались Слуги Божьи: прелат Константин Будкевич (1867-1923); священники Ян Тройго (1881-1932), Павел Хомич (1893-1941), Франциск Будрис (1882-1937), Антоний Червинский (1881-1938); мать Екатерина Сиенская OPL (Анна Абрикосова; 1883-1936) и мирянка Камилла Крушельницкая (1892-1937).

В связи с наличием частного почитания епископа Кароля Сливовского (1855-1933) во Владивостоке и частного почитания священника Антония Дземешкевича (1881-1938) в приходах в Нижнем Новгороде и Владимире Конгрегация по канонизации святых одобрила их присоединение к группе Слуг Божьих в процессе беатификации в России.

Из процесса были исключены следующие греко-католические священники: Епифаний (Игорь Александрович) Акулов (1897-1937) и Потапий (Петр Андреевич) Емельянов (1884-1936). Главной причиной было то, что их почитания практически не было, а свидетельских показаний и исторических материалов собрано недостаточно. То, что касается греко-католической монахини — с. Розы Сердца Марии OPL (Галина Енткевич; 1896-1944), то о ней есть серьезные исторические материалы, однако она умерла на свободе в Казахстане через восемь лет после своего последнего кратковременного ареста и сегодня не понятно, как она попала в первый список Слуг Божьих — мучеников, хотя она в своей жизни действительно много выстрадала. Поэтому для нее предполагается в будущем только процесс исповедника веры. К сожалению, все они потеряли свой статус Слуг Божьих.

Чтобы этого не произошло, постулатор процесса несколько раз обращался к главе Украинской Греко-католической Церкви — архиепископу Киево-Галицкому Святославу (Шевчуку). Однако он ни разу не ответил на вопросы, связанные с процессом беатификации Слуг Божиих — греко-католиков.

Слуги Божьи — священнослужители Конгрегации мариан Андрей Цикото (1891-1952), Янис Мендрикс (1907-1953) и Фабиан Абрантович (1884-1946) — были исключены из процесса в России и переданы их конгрегации в Польшу для продолжения процесса беатификации. Процесс паллотина священника Станислава Шульминского (1894-1941) также передан в Польшу, в Конгрегацию паллотинов.

Реорганизация процесса в России позволяет быстро завершить епархиальный этап процесса беатификации Слуг Божьих, которые жили и работали на территории сегодняшней России и чье частное почитание хорошо известно и поддерживается в наших римско-католических приходах. В течение нескольких лет можно будет передать дела в Конгрегацию по канонизации святых в Рим.

Когда это случится, станет возможным подумать о новым беатификационном процессе и о новых Слугах Божьих — наших российских католических мучениках XX века.

Свящ. Христофор Пожарский,

постулатор процесса