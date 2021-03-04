В Петербурге появился мемориал «Печальный ангел» в память о погибших в пандемию медиках

Памятник врачам, умершим в период пандемии, открылся в Петербурге в среду 3 марта, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Интерфакс-религия».

Мемориал представляет собой скульптуру «Печальный ангел» – отлитую в бронзе работу петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса в мае прошлого года. В ноябре 2020 г. на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, была установлена табличка у будущего памятника, на которой было написано: «Ангел. Посвящается медицинским работникам, погибшим от COVID-19».

По данным городских властей, в результате оказания помощи больным от коронавируса в Петербурге умерли четыре десятка медиков.