​В «Пещере ужаса» в Израиле археологи обнаружили новый свиток Мертвого моря

Управление древностей Израиля сообщило о находке, сделанной его сотрудниками при раскопках так называемой Пещеры ужаса — пещеры, впервые обследованной археологами еще в 1955 году, но до сих пор таящей в себе множество загадок. Об этом пишет портал «Рублёв».

Свое название пещера получила из-за того, что в начале 1960-х годов здесь были обнаружены останки примерно сорока человек — мужчин, женщин и детей, умерших в один день, скорее всего, погибших во время восстания Бар-Кохбы, еврейского мятежа против Рима (ок. 132—136 гг.), вспыхнувшего во время правления императора Адриана.

Ученым удалось найти фрагменты древнего свитка, написанного на греческом языке и содержащего религиозный текст. По мнению представителей управления, находка является недостающей частью свитка «Книги 12 малых пророков», впервые обнаруженного в 1961 году.



Сокровища размером в несколько миллиметров

Обнаруженные фрагменты очень малы, их размер варьируется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Они содержат стихи из книги Захарии 8:16-17, включая часть имени Бога, написанного на древнееврейском языке, и книги Наума 1:5-6. В тексте присутствуют незначительные различия в формулировках по сравнению с другими известными рукописями. Эти разночтения, подчеркивают специалисты, крайне важны для понимания эволюции текста Священного Писания.

«Когда мы думаем о библейском тексте, мы думаем о чем-то очень статичном. Он не был статичным. Есть небольшие различия, и некоторые из этих различий важны», — отметил в комментарии для агентства Associated Press Джо Узиэль (Joe Uziel), глава отдела свитков Мертвого моря Управления древностей Израиля.

Экспертам удалось восстановить 11 строк текста из книги Захарии, включая стихи: «вот что вы должны делать: говорить правду друг другу, воздавать истинную и совершенную справедливость в ваших вратах. И не измышляйте зла друг на друга, и не любите лжесвидетельства, потому что все это я ненавижу, — говорит Господь».



Опередить грабителей

Пещера ужаса — труднодоступное место, попасть сюда можно лишь с помощью специального альпинистского снаряжения, поскольку пещера расположена на большой высоте в отвесных скалах. «Пустынная команда проявила исключительное мужество, самоотверженность и преданность цели, спустившись в пещеры, расположенные между небом и землей», — рассказал Исраэль Хассон, директор израильского Управления древностей

С 2017 года в отдаленных пещерах и расщелинах пустыни к востоку и юго-востоку от Иерусалима проводятся обширные раскопки, организованные израильским Управлением древностей. Этот национальный проект направлен на предотвращение дальнейшего разграбления древностей и попадания исторических артефактов в руки мародеров. В рамках проекта специалисты методично и всесторонне обследуют скалы, ущелья и пещеры в поисках признаков древних жилищ обитателей пустыни.

«Археологи всегда гонялись за грабителями, — сказал Амир Ганор, возглавляющий отдел по предотвращению краж в Управлении древностей. — Мы решили, что, возможно, пришло время опередить грабителей».

С помощью современных инструментов, таких как беспилотники, которые могли бы обыскать каждый уголок и трещину, три команды, состоящие из четырех человек каждая, нанесли на карту и обследовали около 50 миль скал по всей длине Мертвого моря.

В ходе раскопок в пещерах Мураббаат, на том месте, где сейчас находится Западный берег, было обнаружено много других редких и исторических находок, в том числе большая плетеная корзина с крышкой, возраст которой составляет примерно 10,5 тысяч лет и которая, возможно, является самой старой сохранившейся корзиной в мире. Изготовленная из плетеного тростника, она относится к периоду неолита, предшествовавшему развитию гончарного дела в регионе.

Археологи обнаружили 6000-летний, частично мумифицированный скелет ребенка, похороненного в позе эмбриона и завернутого в ткань, а также тайник с редкими монетами, украшенными еврейскими символами, такими как арфа и финиковые пальмы, и отчеканенными во времена восстания Бар-Кохбы.

«Скелет ребенка и покрывало из ткани сохранились на удивление хорошо, — рассказал представитель Управления древностей Ронит Лупу газете Jerusalem Post. — Из-за климатических условий в пещере произошел процесс естественной мумификации; кожа, сухожилия и даже волосы частично сохранились, несмотря на течение времени».

В ходе раскопок ученые нашли стрелы и наконечники копий, обрывки ткани, окрашенной в яркие полосы (такая расцветка считалась модной в римские времена, из нее шили туники), семена, оливковые и финиковые косточки, остатки сандалий, деревянный гребень для вшей и другие артефакты.

«Впервые за 70 лет мы смогли упредить грабителей», — отметил Амир Ганор, глава отдела по предотвращению краж древностей.

Первый свиток Мертвого моря, найденный бедуинским пастухом в 1947 году, стал одним из самых значительных археологических открытий XX века.