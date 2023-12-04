В первый день зимы в «Каритас» Преображенской епархии пришёл Святой Николай (+ ФОТО)

1 декабря 2023 г. в Католическом центре «Каритас», расположенном в левобережной части Новосибирска, было много гостей. Поводом собраться стал один из всенародно любимых зимних праздников – День Святого Николая. Хотя в Католической Церкви память этого святого литургически отмечают 6 декабря, однако по многолетней традиции (и для удобства многочисленных гостей) местное отделение «Каритас» устраивает большой приём в честь праздника в ближайшую к этой дате пятницу.

Открылось празднование Святой Мессой в часовне Сестёр-Елизаветок, которые являются непосредственными кураторами и руководителями этого благотворительного проекта. Богослужение возглавил Епископ Иосиф Верт — на правах Правящего Архиерея и президента «Каритас» Преображенской епархии в Новосибирске.

(Фото — Юлия Шулус)

За Божественной Литургией Преосвященному Владыке сослужил эконом Преображенской епархии свящ. Александр Деппершмидт, который произнёс проповедь после чтения отрывка из Евангелия. В своем слове отец Александр обратил внимание присутствующих на тот факт, что Бог часто посылает своим чадам большие знамения (подобные упоминаемому в первом чтении из книги пророка Даниила), которые невозможно не заметить. Но Иисус Евангелия говорит и о маленьких знамениях, ежедневных знамениях. И как раз в работе «Каритас» мы тоже можем наблюдать, что есть ‘большие успехи’ (а иногда и ‘большие поражения’), но они редки. Зато ежедневно мы сталкиваемся с ‘маленькими успехами’, которые иногда даже не замечаем, но ведь в них Царство Божие и начинается. А слово caritas с латинского переводится как милосердие или жертвенная любовь, как раз и знаменуя собой то самое Царствие Божие. Поэтому необходимо обращать внимание именно на эти ‘маленькие знамения’ – маленькие знаки того, что мы действительно дарим людям любовь и таким образом участвуем в созидании Царства Божия.

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А позднее в штаб-квартиру «Каритас» на ул. Кожевникова пришли волонтеры и сотрудники Каритас, представители Правительства Новосибирской области и Администрации Кировского района, христианских и мусульманских организаций, партнеры из некоммерческого сектора и представители бизнеса.

Обычно на это традиционное мероприятие в конце года (перед Рождеством) приглашают всех друзей Каритас: добровольцев, волонтеров, партнеров, спонсоров, чтобы поблагодарить их за помощь и поддержку.

Открыла праздничную программу директор «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» сестра Дарья Рассказова, CSSE, предоставив в формате видеофильма на суд зрителей ГОДОВОЙ ОТЧЕТ организации. И хотя сестра Дарья предупредила, что в 5 минут невозможно полноценно вместить все 12 месяцев, но кадры фильма всё равно были полны настоящих чудес.



Сразу после фильма воспитанники детских клубов «Созвездие» и «Нарния» показали гостям праздничный спектакль, и зрители окунулись в яркую волшебную сказку «Золушка», которая учит доброте, трудолюбию и, конечно, надежде.

Спектакль поставлен силами сотрудников «Каритас» и волонтеров. Педагоги и ребята сами писали сценарий, подбирали музыку и готовили костюмы, а волонтеры помогли с постановкой танцев и созданием декораций.

Маленькие (и не только) актёры очень старались, для многих это был дебют. Для них участие в спектакле – важное событие, поэтому они очень трепетно и ответственно подошли к подготовке и самому выступлению. Конечно же, юные актеры немного волновались, но несмотря на это спектакль получился замечательный – местами смешной, а местами очень трогательный. А кульминацией праздника стало появление «виновника торжества» в ответ на троекратный призыв маленьких его участников: Святой Николай пришёл к ребятам с мешком, полным всевозможных сладких подарков.

В завершение торжественной части вечера ко всем собравшимся с архипастырским словом обратился президент «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» Епископ Иосиф Верт. Он тепло поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил юных артистов за их искреннее и живое творчество, за радость, которую они доставили всем зрителям своей постановкой. Также Владыка поблагодарил всех причастных за те впечатляющие результаты благотворительной работы, за всё то доброе и нужное, что делается через Епархиальный «Каритас»! Отец Епископ выразил свою сердечную благодарность руководству, сёстрам, сотрудникам, волонтёрам и помощникам «Каритас», всем тем, кто так или иначе участвует в столь богоугодной работе, пожелал и в дальнейшем распространять в мире добро, а также призвал благословение Господне на всех, кто помогает этой структуре творить дела милосердия. Напомнив, что уже совсем скоро мы будем встречать Рождество и Новый год, Владыка поздравил всех с этими наступающими праздниками. Но особенно пожелал мира и мирного неба для всех живущих на Земле в грядущем 2024 году.

Далее со словами приветствий выступили представители областных и городских властей, национальных, общественных и религиозных организаций, а также многочисленных партнеров «Каритас».

А в заключение всем участникам и гостям торжества был предложен праздничный фуршет. И сверкающая огнями нарядная красавица-елка напоминала, что уже менее чем через месяц всех нас – гостей и хозяев, бедных и богатых, нуждающихся и спонсоров – ждет светлый праздник Рождества Христова!



Некоторые моменты состоявшегося праздника запечатлел фотообъектив Студии «Кана»: