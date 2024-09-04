В первый день своего визита в Индонезию Папа встретился с беженцами и бедняками (+ ФОТО)

Свой визит в Индонезию — первый этап продолжительного апостольского путешествия по Юго-Восточной Азии и Океании — Папа Франциск начал со встречи с беженцами и бедными, сообщает Vatican News.

Вчера, 3 сентября, сразу после прибытия в страну, Папа направился в Апостольскую нунциатуру — большое здание, построенное в 1960-х годах и расположенное недалеко от площади Мердека в центральной части города. По пути к нунциатуре белая машина с понтификом проезжала среди небоскребов и зданий с яванской архитектурой, типичной для Джакарты IX века. Местные жители приветствовали Папу по дороге, размахивая индонезийскими флагами и выкрикивая «селамат датанг» – добро пожаловать.

Группа из 40 человек, включая сирот, стариков, бедняков и беженцев, ожидала Папу в нунциатуре. Их сопровождали представители различных организаций, которые ежедневно помогают этим людям: сестры-доминиканки, представители Иезуитской службы по делам беженцев и Общины Святого Эгидия.

Папа Франциск лично поприветствовал всех и внимательно выслушал их рассказы. Среди присутствующих была семья беженцев из Шри-Ланки, которые пережили кораблекрушение при попытке добраться до Австралии. Теперь они ждут воссоединения с родственниками в Канаде или Австралии. Также в группе был беженец рохинджа из Мьянмы, которого жестоко преследуют дома. Папа особенно тепло отнесся к детям, обнял их и благословил.

Понтифик также встретился с представителями бедных семей, которые живут на улицах Джакарты и зарабатывают на жизнь сбором и переработкой мусора. Их называют «людьми с тележками», потому что они используют эти деревянные инструменты для сбора мусора.

Эта встреча была единственным мероприятием в первый день визита Святейшего, остальное время было посвящено отдыху.