Первый день визита Папы в Индонезию стал акклиматизационным

3 сентября 2024 года Папа Франциск начал свой визит в Индонезию. Первый день его пребывания в Джакарте был посвящен отдыху и акклиматизации, сообщает Vatican News.

После дня отдыха официальные встречи начнутся 4 сентября 2024 года с церемонии перед президентским дворцом в Джакарте. Затем Святейший Отец встретится с представителями политического, социального и религиозного мира. Одно из самых ярких событий поездки Папы состоится в четверг, 5 сентября 2024 года: Франциск примет участие в межконфессиональном празднике в мечети Истикляль, крупнейшей мусульманской святыне в Юго-Восточной Азии.

Посетив самую густонаселенную мусульманскую страну в мире, понтифик в пятницу, 6 сентября 2024 года, отправится в Порт-Морсби, столицу преимущественно христианской Папуа-Новой Гвинеи. Оттуда он также совершит однодневную поездку в приморский город Ванимо на границе с индонезийской западной частью Новой Гвинеи.

9 сентября Св. Отец вылетит в Восточный Тимор. Планируется двухдневное пребывание в столице Дили, прежде чем Папа направится к последней остановке своего путешествия: полиэтническому и полирелигиозному городу Сингапур. Оттуда 13 сентября 2024 года он вернется в Рим.

Основные пункты программы визита 87-летнего предстоятеля Католической Церкви распределены преимущественно на утренние и дневные часы с большими перерывами на отдых.

Папа Франциск стал третьим понтификом, посетившим Индонезию, после святого Павла VI в 1970 году и святого Иоанна Павла II в 1989 году.

В группу, сопровождающую Епископа Рима, входят, среди прочего, пропрефект Дикастерии по евангелизации кардинал Луис Тагле, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер и заместитель по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра.